EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 Z JĘZYKA POLSKIEGO. Ponad 370 tysięcy uczniów ósmoklasistów w poniedziałek 15.04.2019 r. o godzinie 9 rozpoczęło egzamin z języka polskiego. To również ósmy dzień strajku nauczycieli.

[Egzamin ósmoklasisty 2019 z polskiego - jakie pytania?

W tym roku uczniowie musieli napisać wypracowania na podstawie fragmentu "Małego Księcia". Czym kierować się w przyjaźni - sercem czy rozumem?

Jedno zadanie było dość trudne, mieliśmy wskazać czego nie dowiemy się z podanego tekstu. Było również zadanie, gdzie trzeba było przywołać sytuację, w której bohater z innej lektury kierował się zasadą, że „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2019. Tu znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego, matematyki i języka obcego

Egzamin ósmoklasisty 2019. Strajk nauczycieli

Poniedziałkowy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwał 120 minut.Na egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym, było więcej zadań otwartych. W egzaminie z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych uczeń będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów.Na egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści mogli wybrać jeden z dwóch tematów do napisania tekstu własnego: wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym.Jako alternatywę można było wybrać napisanie opowiadanie o wizycie lisa, który chciał sprawdzić, czy Mały Książę posłuchał jego rad.- Większość pytań dotyczyła zamieszczonego fragmentu „Małego Księcia” - mówi, ósmoklasista z III Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku. - Jedno zadanie było dość trudne, mieliśmy wskazać czego nie dowiemy się z podanego tekstu. Było również zadanie, gdzie trzeba było przywołać sytuację, w której bohater z innej lektury kierował się zasadą, że „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.- Mieliśmy również opis dotyczący rozwoju kinematografii i braci Lumiere - dodaje uczeń. - Interpretacja podanego tekstu, gdzie trzeba było zdecydować, czy podane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe było zdecydowanie najprostsze. Myślę, że spokojnie uzbieram z całości co najmniej 85 proc.We wszystkich 673 szkołach podstawowych na Pomorzu uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu – poinformowało Kuratorium Oświaty. Dziś ósmoklasiści zdawali egzamin z języka polskiego, jutro (16.04.) z matematyki, a pojutrze (17.04.) z języka obcego nowożytnego.Egzamin ósmoklasistów odbywa się w Gdańsku bez zakłóceń w ponad 70 szkołach podstawowych. W poniedziałek strajkuje 97 szkół i 36 przedszkoli (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 33 niesamorządowych) oraz 7 innych placówek.Również we wszystkich sopockich szkołach podstawowych 15 kwietnia o godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego dla uczniów klas ósmych. Przystąpiło do niego 207 uczniów.Sprawdziany przebiegają bez zakłóceń.