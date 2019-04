Egzamin ósmoklasisty 2019 z CKE. Język polski, matematyka, język obcy 15-17.04.2019 [harmonogram, odpowiedzi, arkusze]

Egzamin ósmoklasisty 2019 - JĘZYK POLSKI ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY CKE 15-17.04.2019

W tym roku odbędzie się pierwszy egzamin ośmioklasistów (14-16 kwietnia 2019). Trudną sytuację związaną z reformą potęguje trwający od poniedziałku strajk nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - jakie pytania?

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Egzamin ósmoklasisty 2019 - wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎ Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎