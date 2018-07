Międzynarodowy hit już jesienią trafi na antenę Polsatu. "Lepiej późno niż wcale" opowie o egzotycznej podróży czwórki słynnych przyjaciół: aktorów Piotra Polka i Karola Starsburgera, sportowca Władysława Kozakiewicza oraz kabareciarza Krzysztofa Hanke. W życiu nigdy przecież nie jest na nic za późno. Dalsza część artykułu poniżej.

W nowym programie Polsatu czwórka przyjaciół (aktorzy Piotr Polk i Karol Strasburger, polski sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kabareciarz Krzysztof Hanke) udadzą się w podróż do egzotycznego kraju. To będzie ich wyprawa życia. Panowie odwiedzą Japonię, Koreę i Indonezję. W podróży będzie towarzyszył im Rafał Masny z internetowego kanału Abstrachuje.„Lepiej późno niż wcale” czyli międzynarodowy hit „Better Late Than Never” już we wrześniu zagości na ekranach naszych telewizorów."Czterej dojrzali, pełni humoru i wigoru, ciekawi świata mężczyźni, którzy nigdy nie brali udziału w żadnym reality show, pojadą do najbardziej egzotycznych zakątków kuli ziemskiej. Cztery wybitne osobowości i cztery różne charaktery – razem tworzą niepowtarzalny kwartet, wprost stworzony do wspólnej wyprawy w nieznane. Czeka ich zderzenie z odmienną kulturą i mnóstwo absolutnie nieprzewidywalnych i ekscytujących przygód" - zachęcają twórcy programu.Panowie przemierzą w sumie trzydzieści tysięcy kilometrów. Nie tylko na nowo odkryją świat, ale również samych siebie. Już wkrótce okaże się czy polska wersja formatu NBC zdobędzie podobną popularność, co w USA.