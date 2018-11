Eko-lokator - edukacja ekologiczna

Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w zabudowie miejskiej – to spotkanie skierowane do osób chcących pozytywnie poprawić otoczenie w którym mieszkają. Drogi dojazdowe do osiedli, poruszanie się po nich to problemy z którymi każdego dnia zmagają się urzędnicy, zarządcy, kierowcy i mieszkańcy. Na szkoleniu poruszymy problem nie tyle tego jak wyznaczać te drogi, ale jak unowocześnić te które już istnieją. Powiemy o powierzchniach biologicznie czynnych, nowoczesnych , które nie tle pomogą swobodnie spłynąć wodzie do gruntu, co przede wszystkim zmniejszą hałas i uciążliwość przejeżdżających pod oknami samochodów.

Zobacz program szkolenia i weź w nim udział

Na szkoleniu porozmawiamy również o problemach jakie na co dzień mają wspólnoty mieszkaniowe, oraz osoby mieszkające w kamienicach i na osiedlach. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanowią się nad sposobami rozwiązania tych problemów, oraz zaznajomią się ze źródłami ich finansowania.

Szkolenie „Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w zabudowie miejskiej” poprową: Pan Jarema Andrzej Rabiński, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, który jednocześnie przewodniczy Komisji Ochrony Środowiska Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych N.O.T., oraz Pan Robert Buciak ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, przewodniczący BKDS ds. Transportu.

Wydarzenie jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich. Odbędzie się 28 listopada w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, przy ul. Jana Heweliusza 22. Na szkolenie obowiązuje rejestracja. Można jej dokonać poprzez powyższe linki, lub stronę internetową projektu Eko-lokator ,lub nasz fanpage na Facebooku.

