Ekocuda na Stadionie Energa. Targi kosmetyków naturalnych po raz trzeci zagoszczą w Gdańsku

Niezmiennie w programie targów znajdą się akcenty edukacyjnie: warsztaty oraz wykłady. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Na targach będziemy mieli okazję spotkać się z producentami naturalnych kosmetyków. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń oraz pomysłów przynosi korzyści dla obu stron. Klienci mogą w ten sposób poczuć, że mają wpływ na ulepszanie produktów czy rozbudowanie oferty i że ich głos jest słyszany przez producentów. Natomiast firmy zyskują możliwość poznania z pierwszej ręki potrzeb swoich odbiorców i w ten sposób lepiej na nie odpowiedzieć.

– Ekocuda rozwijają się wraz z rynkiem kosmetyków naturalnych w Polsce. W gronie wystawców są marki, które są z nami od pierwszej edycji. To niezwykłe doświadczenie, patrzeć jak z roku na rok rośnie grono ich klientów, a także jak wzbogaca się ich oferta. Z doświadczenia wiem, że bezpośrednie spotkania producentów z użytkownikami dają niecodzienną okazję do szczerej i konstruktywnej informacji zwrotnej, która jest dla wielu firm dźwignią do sukcesu. Nic dziwnego, przecież jeśli zależy nam, by coraz więcej osób sięgało po dany kosmetyk – warto słuchać ich potrzeb i oczekiwań – mówi Zuzanna Mierzejewska, organizatorka przedsięwzięcia i właścicielka marki Ekocuda.

Do tej pory wszystkie edycje targów kosmetyków naturalnych Ekocuda odwiedziło ponad 153 tys. osób. Dwudniowe targi na Stadionie Energa w Gdańsku są szansą dla wystawców, którzy chcą zaprezentować szerokiemu gronu swój nowy produkt lub powiększyć grupę dotychczasowych odbiorców.

Podczas targów odwiedzający mogą skorzystać ze strefy gastronomicznej, w której serwowane będą potrawy przygotowane w stylu eko. Kolejną atrakcją będą warsztaty prowadzone przez specjalistów, bo „Ekocuda” to także okazja do zdobycia wielu praktycznych informacji dotyczących m.in. zdrowego stylu życia i prawidłowej pielęgnacji skóry.

