Ekstraklasa ogłosiła kalendarz na nowy sezon. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk poznały terminy meczów

Rozgrywki rozpoczną się 19 lipca 2019 roku, a zakończą się na 23 maja 2020 roku. Zgodnie z założeniami nowego kontraktu mediowego w przyszłym sezonie spotkania będą rozgrywane tylko w 15 poniedziałków. W pozostałych kolejkach będzie rozgrywany dodatkowy mecz w niedzielę. Godziny spotkań oraz zestaw par zostaną podane w pierwszym tygodniu czerwca.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk wzmacnia zespół

- Efektem nowego kontraktu mediowego jest nie tylko jego rekordowa wartość i zwiększenie ekspozycji klubów w telewizji otwartej, ale także zmiany w zakresie ułożenia terminarza, tak by uwzględniał oczekiwania klubów. W rezultacie od przyszłego sezonu znacznie zmniejszamy liczbę meczów poniedziałkowych. Od 3 listopada do zakończenia rundy zasadniczej zahaczymy o nie tylko w dwóch kolejkach. Przed meczami 1/32, 1/16 oraz 1/8 finału rozgrywek Pucharu Polski mecze Ekstraklasy będą rozgrywane od piątku do niedzieli, co umożliwi łatwiejsze przygotowanie planu transmisji spotkań ligowych i pucharowych – powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasa S.A.