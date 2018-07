Do Gdańska wróci Ekstraliga. Co prawda na jedne zawody, ale podczas nich ścigać się będzie czołówka najlepszej żużlowej ligi świata.

Już po raz trzeci gdański tor gościć będzie 15 najlepszych zawodników PGE Ekstraligi oraz żużlowca, który otrzymał od organizatora dziką kartę. W tegorocznej edycji to Bartosz Smetkała z Fogo Unii Leszno dostał od organizatora Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi możliwość powalczenia z najlepszymi zawodnikami ligi. - Zależy nam na tym kierunku. Chcemy wystawiać młodych, perspektywicznych zawodników, którzy w przyszłości będą stanowić podstawę polskiego żużla. Bartosz Smektała rokuje wielkie nadzieje . Widzimy jego progres i mamy nadzieję, że włącznie z Maksymem Drabikiem będzie miał okazję do rywalizowania z najlepszymi zawodnikami w lidze oraz udowodni, że warto na niego stawiać - tłumaczył wybór Ryszard Kowalski, wiceprezes zarządu Ekstraliga Żużlowa.W tym roku wzrosną stawki nagród finansowych. Zwycięzca otrzyma 25 tys. zł. Zawody po raz kolejny patronatem honorowym objął Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego- Z roku na rok te zawody są coraz poważniejsze pod względem sportowym. Mamy ośmiu wspaniałych , czyli Polaków i chciałbym, by wygrał nasz rodak. Wszystkim życzę jak najlepszej jazdy. - powiedział europoseł Czarnecki.- Wychodząc naprzeciw kibicom i biorąc pod uwagę nasze doświadczenie z organizacji PGE IMME, doszliśmy do wniosku, że nie zamierzamy podwyższać cen biletów - zapowiedział Maciej Polny, organizator imprezy. To oznacza, że za bilet normalny zapłacić będzie trzeba 22 zł, a za wejściówkę na trybunę honorową 50 zł. - Dziękuję też miastu Gdańsk, które wspiera sport, również żużel - dodał Polny.To już trzeci rok z rzędu, gdy to w Gdańsku odbywają się te zawody. Po niedzielnej klapie frekwencyjnej podczas Pucharu Nice 1. ligi żużlowej nasuwa się pytanie o sens organizowania w Gdańsku zawodów indywidualnych. W sprawie miejsca organizacji IMME 2019 ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. - Zawody PGE IMME organizowane będą dalej, wierzymy, że ta koncepcja się sprawdza. Jesteśmy natomiast w trakcie rozstrzygania konkursu ofert. Gdańsk jest nadal w grze. Do końca września zadecydujemy, gdzie w przyszłym roku rywalizować będą żużlowcy - powiedział Ryszard Kowalski.