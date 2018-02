Masz zdjęcie do tego tematu?

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Oliwie świeci. I to dosłownie. Na froncie szkoły zawiesił elektroniczną tablicę m.in. ze swoją podobizną, imieniem, nazwiskiem i funkcją. Okoliczni mieszkańcy narzekają, że nocą razi ich światło z elektronicznego baneru. A miejscy urzędnicy są zgodni, że reklama jest szpecąca i powinna zniknąć. Ale dyrektorowi się podoba, więc nie zamierza jej usuwać.

Nick Cave & The Bad Seeds kolejnym wykonawcą Open'er Festival 2018

„Dyrektor jaśnie panujący”, „wielki brat patrzy”- to tylko niektóre z komentarzy wygłoszonych przez osoby, które widziały na własne oczy wyświetlacz zamieszczony nad wejściem do SP nr 35 przy ul. Wąsowicza. Na elektronicznej tablicy, poza wizerunkiem Piotra Szepelowskiego, dyrektora placówki, pojawiają się też inne informacje dotyczące szkoły. Miejscy urzędnicy i gdańscy radni takiej formy promocji jednak nie pochwalają.Zdumienia nie kryje m.in. wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk. - Mówiono mi, że dyrektor SP 35 świeci w nocy. Zaniepokojony, doprowadzony zostałem do źródła światła. Rzeczywiście bije po oknach, rozświetlając mroki dzielnicy. Pewnie z troski o mieszkańców. Choć dla dobrych relacji mógłby przykręcić. Bo tak tylko jasność widzę, jasność - komentuje Kowalczuk.