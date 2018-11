Eliminacje Euro 2020. Co warto wiedzieć przed ceremonią losowania w Dublinie (2 grudnia 2018)? [podział na koszyki, terminarz]

O godz. 12 w niedzielę, 2 grudnia 2018 roku oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone będą na Dublin. To tam odbędzie się ceremonia losowania grup eliminacji do Euro 2020. Po raz pierwszy turniej będzie rozgrywany w 12 państwach Starego Kontynentu, a to oznacza, że gospodarze nie będą mieli zapewnionego miejsca w finałach. Walczyć będą musieli wszyscy - łącznie 55 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA. A to dopiero początek emocji, bo te kwalifikacje do Euro będą wyjątkowe.

Eliminacje Euro 2020 rozgrywane będą w ramach 10 grup, 5- lub 6- zespołowych. Cztery z pięciu grup 5-zespołowych (grupy od A do D) będą mieć drużynę-finalistę swojej dywizji w ramach Ligi Narodów. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy uzyskają promocję do finałowego turnieju.

Po eliminacjach Euro 2020 do finałów zakwalifikuje się 20 zespołów narodowych. Kolejne 4 zostaną wyłonione w czerwcu 2019 roku w drodze turniejów play-off Ligi Mistrzów (zwycięzcy dywizji A, B, C i D).

Koszyki przed losowaniem grup eliminacyjnych Euro 2020

Podział na koszyki przed losowaniem Euro 2020:

Final Four Ligi Narodów (4 zespoły): Szwajcaria*, Portugalia*, Holandia*, Anglia*

Koszyk 1 (6): Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Polska

Koszyk 2 (10): Niemcy, Islandia, Bośnia i Hercegowina*, Ukraina*, Dania*, Szwecja*, Rosja, Austria, Walia, Czechy

Koszyk 3 (10): Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Północna, Szkocja*, Norwegia*, Serbia*, Finlandia*, Bułgaria, Izrael

Koszyk 4 (10): Węgry, Rumunia, Grecja, Albania, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Słowenia, Litwa, Gruzja*

Koszyk 5 (10): Macedonia*, Kosowo*, Białoruś*, Luksemburg, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Gibraltar, Wyspy Owcze

Koszyk 6 (5): Łotwa, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino

* mogą zapewnić sobie miejsce na Euro 2020 po wygraniu finału swojej dywizji Ligi Narodów

Miasta-gospodarze Euro 2020 to: Kopenhaga (Dania), Amsterdam (Holandia), Bukareszt (Rumunia), Dublin (Irlandia), Bilbao (Hiszpania), Budapeszt (Węgry), Glasgow (Szkocja), Monachium (Niemcy), Baku (Azerbejdżan), Sankt Petersburg (Rosja), Rzym (Włochy) oraz Londyn (Anglia). Właśnie na Wembley rozegrane zotaną mecze półfinałowe i finał Euro 2020.

UEFA wyznacza następującą kolejność kryteriów decydujących o miejscu w grupie: większa liczba punktów, lepszy bilans zdobytych i straconych oraz większa liczba bramek. Jeśli te warunki dla dwóch drużyn są takie same, to w dalszej kolejności liczy się: lepszy bilans bramek, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach, klayfikacja fair play turnieju finałowego, a na końcu pozycja w rankingu reprezentacji UEFA (zliczają się tutaj mecze Euro 2012 - eliminacje i finały, MŚ 2014 - eliminacje i finały oraz Euro 2016 - eliminacje.

Terminarz spotkań w ramach Euro 2020

Ramowy terminarz:

21-23 marca 2019: dzień meczowy 1

24-26 marca 2019: dzień meczowy 2

7-8 czerwca 2019: dzień meczowy 3

10-11 czerwca 2019: dzień meczowy 4

5-7 września 2019: dzień meczowy 5

8-10 września 2019: dzień meczowy 6

10-12 października 2019: dzień meczowy 7

13-15 października 2019: dzień meczowy 8

14-16 listopada 2019: dzień meczowy 9

17-19 listopada 2019: dzień meczowy 10

22 listopada 2019: losowanie barażów do Euro 2020

1 grudnia 2019: losowanie grup finałów Euro 2020

26-31 marca 2020: baraże

1 kwietnia: dodatkowy termin losowania finałów (jeśli będzie potrzebny)

12 czerwca - 12 lipca 2020: Euro 2020