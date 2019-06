Eliminacje ME 2020. Polacy nie dali szans Izraelowi. Czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w eliminacjach [zdjęcia]

Od początku spotkania to nasi piłkarze byli stroną dominującą. Była dobra gra, ciekawe akcje, sytuacje bramkowe. I już w pierwszej połowie padł pierwszy gol dla biało-czerwonych. Kapitalnym podaniem ze środka pola w pola karne popisał się Lewandowski, piłkę odegrał Tomasz Kędziora, a Piątek silnym strzałem zdobył gola. To czwarty gol Piątka w szóstym występie w drużynie narodowej.

Druga połowa spotkania zaczęła się spokojnie. Polacy nie forsowali tempa, ale jak włączyli drugi bieg, to rywale nie wiedzieli co się dzieje na boisku. Najpierw bardzo ładną akcję przeprowadził Grosicki, po której rywal zagrał piłkę ręką, a ewidentny rzut karny na bramkę zamienił Lewandowski. Chwile później znakomitym podaniem popisał się Piotr Zieliński, a Grosicki strzałem z pierwszej piłki podwyższył wynik spotkania. To nie był koniec. Na kilka minut przed końcem spotkania, po podaniu Arkadiusza Milika, wynik spotkania ustalił Damian Kądzior, który na boisku przebywał od zaledwie siedmiu minut. Biało-czerwoni mają na koncie 12 punktów po czterech meczach i drugi w tabeli Izrael wyprzedzają już o pięć punktów. To była wreszcie taka reprezentacja, jaką chcą oglądać kibice, dynamiczna, grająca ciekawie i skutecznie. Bez wątpienia to był najlepszy mecz drużyny narodowej za kadencji trenera Brzęczka.