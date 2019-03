Emerytury do zmiany? Rząd chce zreformować składki ZUS

Funkcjonujący dotąd limit 30-krotności składek, który przeznaczony był na wpłaty pieniędzy do systemu związany był z obowiązkowym:

Przy składkach PPK ma już nie obowiązywać limit 30-krotności, który funkcjonuje przy składkach ZUS. Jak działał ów limit?

W momencie przekroczenia wynagrodzenia pracownika w ciągu roku na poziomie 30 średnich pensji płatnicy nie muszą:

Zgodnie z nową definicją, limit 30-krotności przestanie istnieć w przypadku wpłat na PPK. To oznacza, że od całości wynagrodzenia, a nie tylko do 142 tys. 950 zł będą naliczane wpłaty do PPK. Rozwiązuje to problem kontroli wysokości wynagrodzenia, od którego powinno się naliczać wpłaty do systemu w przypadku osób, które świadczą pracę w ramach kilku stosunków pracy czy zlecenia i u żadnego z pracodawców nie przekraczają limitu 30-krotności, ale łącznie zarabiają ponad 143 tys. zł. - tłumaczy Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytytalnego na łamach serwisu money.pl.