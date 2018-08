Niesamowity wyczyn Danieli Ryf podczas Enea Ironman 70.3 Gdynia. Fenomenalna Szwajcarka w niedzielę, wbiegając na metę na plaży miejskiej, czasem 3:57:54 pobiła triathlonowy rekord świata kobiet na dystansie half-Ironmana!

Jej wielkie osiągnięcie powoduje, że gdyńskie zawody już na stałe zapiszą się w historię tej wspaniałej dyscypliny sportu, której popularność rośnie lawinowo, z roku na rok. Szwajcarkę na mecie powitała niesamowita, zasłużona owacja. Szczęśliwa zawodniczka, trzykrotna mistrzyni świata, krótko po przecięciu wstęgi tańczyła i przybijała „piątki” z publicznością.- Doping kibiców był niewiarygodny – powiedziała Daniela Ryf. - Poniósł mnie do boju. Czułam się na trasie, jakbym leciała.Razem ze Szwajcarką wspólnie bawić się z publicznością wyszła także z dzieckiem na ręku druga na mecie wśród kobiet Australijka Mirinda „Rinny” Carfrae, dawniej również mistrzyni świata. Ta sympatyczna zawodniczka, wracająca na triathlonowe trasy po przerwie macierzyńskiej, nie miała jednak najmniejszych szans, aby nawiązać walkę z Danielą Ryf. Przybiegła na plażę miejską w Gdyni ponad dwadzieścia minut po triumfatorce. Pierwszy na linii mety wśród mężczyzn zameldował się natomiast mąż Australijki, reprezentant Stanów Zjednoczonych Tim O’Donnell. Przecinając wstęgę w czasie 3:47:40 w spektakularny sposób, o niemal pięć minut, pobił on rekord trasy. W uzyskaniu tak znakomitych wyników profesjonalistom z zagranicy nie przeszkodziły nawet zmienne warunki atmosferyczne. Kiedy ruszali na wymagającą trasę (1,9 km pływania, 90 km na rowerze i 21 km biegu), było słonecznie i gorąco. Niedługo przed finiszem nastąpiło z kolei oberwanie chmury.- Dla mnie pogoda była dobra – mówił jednak Tim O’Donnell. - To był epicki wyścig. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy mnie wspierali.Amerykanin wyprzedził Niemca Nilsa Frommholda (3:52:57), czyli zwycięzcę zawodów w 2015 roku. Trzeci wśród mężczyzn był rodak Nilsa, Markus Liebeldt (3:53:27). O niezwykle wysokim poziomie zawodów Enea Ironman 70.3 Gdynia świadczy fakt, że aż siedmiu zawodników, oraz oczywiście wspomniana już wcześniej Daniela Ryf, złamało magiczną granicę czterech godzin, będącą nieosiąganym w 99 proc. przypadków marzeniem każdego triathlonisty, startującego na tym dystansie. Co ciekawe, Szwajcarka pokonała też wszystkich mężczyzn, rywalizujących w mistrzostwach Polski w triathlonie. Najlepszy z nich, Tomasz Brembor, przekroczył cztery godziny o zaledwie sekundę. Wśród Polek mistrzynią kraju została doskonale znana kibicom zawodniczka, czyli Ewa Komander. Do mety dotarła w czasie 4:25:40.Co koniecznie trzeba podkreślić i na co zwracali uwagę niemal wszyscy z rzeszy ponad dwóch tysięcy zawodników, startujących w gdyńskim triathlonie, atmosfera imprezy była wspaniała. Tysiące kibiców wokół trasy głośno dopingowało zdzierając nie tylko gardła, ale używając także dzwonków, kołatek i wielu innych, specjalnie zabranych ze sobą urządzeń. Wszędzie niósł się hałas i muzyka. Ta niepowtarzalna atmosfera powoduje, że w triathlonowych zmaganiach w Gdyni, które trwały już od piątku i rozpoczęły się zawodami dla dzieci, chętnie biorą udział nie tylko zawodowcy i amatorzy, ale także znane postacie sportu, świata kultury i mediów. W tym roku na trasie oklaskiwać było można m.in. ambasadorkę imprezy Kasię Stankiewicz, aktora Tomasza Karolaka, prezentera telewizyjnego Macieja Dowbora, komików Tomasza Jachimka i Roberta Motykę, byłych piłkarzy Lechii Gdańsk i Arki Gdynia Jarosława Bieniuka oraz Antoniego Łukasiewicza.-Przygotowywałam się do tej imprezy pół roku - mówi Kasia Stankiewicz, wokalistka Varius Manx. - Rodzaj emocji i pozytywnych wrażeń, jakie pojawiają się po treningu oraz przy okazji takiego startu, porównać można do tych na scenie w trakcie koncertu. Wcześniej nie ćwiczyłam żadnego sportu. Ta impreza jednak sprawi, że na stałe pozostanę przy treningach. Potrafię zrozumieć ludzi, którzy są od tego uzależnieni.Dla kibiców podczas triathlonowego weekendu na plaży stanęło specjalne miasteczko zawodów z kinem letnim, skimboardem, pokazami tańca hula, warsztatami z lepienia zamków z piasku dla dzieci i wieloma innymi ciekawostkami. - To wszystko jest naprawdę imponujące – mówi Nikola Troczek, jedna z kibicek. - Nie mogę już doczekać się przyszłorocznych zawodów.