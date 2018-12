Enea Ironman 70.3 Gdynia 2019. Duże zainteresowanie zapisami do wyścigu ludzi z żelaza [opłaty startowe]

Zawody Enea Ironman 70.3 Gdynia wypracowały sobie markę. Od kilku lat przyciągają prawie 4000 amatorów triathlonu, co stawia je w grupie największych imprez triathlonowych w Europie. Na trasie w Gdyni rywalizowały już tak legendarne nazwiska, jak Daniela Ryf , Mirinda Carfrae , Timothy O’Donnell , Andreas Raelert , Boris Stein czy Nils Frommhold . Pływanie w Zatoce Gdańskiej, malownicza i wymagająca trasa kolarska po Kaszubach, a także niezwykle głośny doping kibiców na poprowadzonej w centrum miasta trasie biegowej - to elementy, które wyróżniają gdyńską imprezę międzynarodową.

Edycja przyszłoroczna - 2019 - również zapowiada się bardzo ciekawie. Organizatorzy zawodów ogłosili w środę, 5 grudnia "Rok Charytatywności w Triathlonie" i pierwszych ambasadorów akcji #TRI2help, której celem jest zebranie 1 mln złotych na cele charytatywne. Tomasz Karolak, Karolina Gorczyca, Tomasz Jachimek, Beata Sadowska, Jacek Kurowski, Marek Kacprzak, Paweł Korzeniowski czy Sidney Polak – to jedne z pierwszych nazwisk przedstawicieli świata sportu, mediów i kultury, którzy podjęli wyzwanie #TRI2help. W jego ramach wystartują w zawodach Enea Ironman 70.3 Gdynia lub Enea Ironman 5150 Warsaw w 2019 roku. Warunkiem jest zebranie określonych kwot na wybrane cele charytatywne.

Tomasz Jachimek ma na celu spełnienie marzenia jednego z podopiecznych "Fundacji Mam Marzenie".

- Spotykamy się w jednym z punkcie ze swoimi marzeniami z Iwo, który chciałby wyjechać do Barcelony na mecz jednej z najsłynniejszych drużyn świata. Bardzo liczę na to, że obaj osiągniemy swój cel: ja wystartuję w triathlonie i ukończę go z uśmiechem na ustach, a Iwo równie szeroko będzie się uśmiechał siedząc na wspaniałym stadionie i choć na chwilę zapominając o chorobie – mówi satyryk.

Celem projektu jest zebranie łącznie 1 mln złotych na różne cele charytatywne. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, ale w końcu triathloniści to ludzie, którzy nie boją się wyzwań:

- Triathloniści to wyjątkowa społeczność, która potrafi „oddolnie” zorganizować się, aby wesprzeć określony cel, przekonałem się o tym wielokrotnie – mówi Marcin Konieczny, mistrz świata Ironman w kategorii wiekowej. – Milion złotych to bardzo ambitny cel, ale wierzę, że wspólnymi siłami ambasadorów, organizatorów i przede wszystkim zawodników, uda się go osiągnąć. Mamy na to ponad pół roku – przekonuje.

Rejestracja Enea Ironman 70.3 Gdynia 2019 - opłaty

175 euro – pierwsze 500 pakietów startowych (wyczerpane);

185 euro – kolejne 500 pakietów startowych;

195 euro – kolejne 500 pakietów startowych;

210 euro – kolejne 500 pakietów startowych;

225 euro – ostatnie 500 pakietów startowych (całkowity limit uczestników: 2500 osób).

Równolegle z uruchomieniem głównej rejestracji, wystartowały także zapisy na dystans sprinterski i sztafety. Podstawowa cena pakietu na sprint wynosi 250 zł (do 31 grudnia 2018 r.), natomiast wpisowe dla sztafet – 350 zł (do 31 stycznia 2019 r.).

