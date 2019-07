ENEMEF: Maraton Anabelle. Wygraj bilety na piątek, 12 lipca w Multikinie | KONKURS i premiera Anabelle wraca do domu

Maraton Horrorów z Annabelle to przerażająca noc z upiorną i demoniczną Annabelle w roli głównej. Na ekranie pojawi się cała seria o jednej z najsłynniejszych lalek w historii horroru, w tym premierowo najnowsza część "Annabelle wraca do domu". To wyjątkowa szansa, by przenieść się na całą noc do mrocznego świata pełnego złych demonów takich, jak diaboliczna Annebelle lub siejąca postrach zakonnica z piekła rodem!

Oto pełny repertuar:

- ANNABELLE WRACA DO DOMU - premierowo!

- ANNABELLE: NARODZINY ZŁA

- ANNABELLE

- ZAKONNICA

KONKURS

Aby wygrać jedną z dwóch podwójnych wejściówek na maraton, który rozpoczyna się o godzinie 22, należy odpowiedzieć na jedno pytanie: Jak mają na nazwisko Ed i Lorraine, bohaterowie filmów z serii o Anabelle?

Odpowiedź należy wysłać na adres ewa.zebrowska@polskapress.pl w tytule wpisując ANABELLE. Na Wasze zgłoszenia czekamy do piątku, 12.07.2019 do godziny 10. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.