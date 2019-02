Enemef: Maraton Horrorów - Antywalentynki [konkurs]

Enemef: Maraton Horrorów - Antywalentynki

ENEMEF: Maraton Horrorów - Antywalentynki to specjalna coroczna tradycja wszystkich kochających kino grozy i mocne wrażenia. Tuż po przesłodzonych, różowych Walentynkach przychodzi czas na celebrowanie mrocznego antyświęta. Ciemną kinową salę spowije gęsta, psychodeliczna atmosfera rozrywana co rusz przeraźliwym krzykiem, z wielkiego ekranu obficie poleje się krew, a wyłaniające się z otchłani upiorne demony rzucą na widzów lodowaty STRRRAAAACH!

Tej nocy będzie można zobaczyć aż cztery świeże i przerażające filmy grozy, w tym dwie premiery: "Zakon Świętej Agaty" twórców kultowej "Piły" oraz "Prodigy. Opętany" twórców słynnych "Egzorcyzmów Emily Rose".

Oto repertuar Enemef: Maraton Horrorów - Antywalentynki

- przerażający ZAKON ŚWIĘTEJ AGATY - premierowo!

- demoniczny PRODIGY. OPĘTANY - premierowo!

- szalony i krwawy KORPO

- hipnotyczny ENDLESS

KOLEJNOŚĆ FILMÓW zostanie ustalona przez głosowanie na stronie www.enemef.pl

ENEMEF: Maraton Horrorów - Antywalentynki odbędzie się 15 lutego 2019 r. (piątek) jednocześnie w 30 Multikinach w Polsce: także w Gdańsku.

Bilety w cenie od 28 do 39 zł są już do nabycia w kasach kina oraz na www.multikino.pl.

UWAGA KONKURS!

Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia do Multikina Gdańsk na 15 lutego na Enemef: Maraton Horrorów - Antywalentynki, który potrwa od godz. 22.00 - do rana! Zainteresowanych tematyką tego maratonu filmowego prosimy o przesłanie mejla z dopiskiem "Antywalentynki". Będzie losowanie!

Mejle należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl

do 13 lutego do godz.12.00. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru biletów.

Zapraszamy do udziału w konkursie!