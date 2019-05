ENEMEF: Maraton Johna Wicka. Wygraj bilety na piątek, 17 maja

Maraton Johna Wicka to propozycja dla wielbicieli mocnego kina. Legendarny i niepokonany John Wick zabierze widzów do rządzącego się własnymi brutalnymi prawami świata płatnych zabójców. Tej nocy liczy się przede wszystkim AKCJA! Widowiskowe pościgi, ostre strzelaniny i bijatyki, a wszystko to z udziałem twardych i zawziętych bohaterów o kamiennych twarzach i stalowych charakterach. Dołącz i zobacz powrót legendy do zabójczej gry! W repertuarze:

- JOHN WICK

- JOHN WICK 2

- JOHN WICK 3 - premierowo!



Aby wygrać jedną z dwóch podwójnych wejściówek należy wysłać maila na adres ewa.zebrowska@polskapress.pl z odpowiedzią na pytanie:

Jak brzmi tytuł pierwszej części filmu, w którym Keanu Reeves wcielił się w rolę Neo?

Wygrywają dwie osoby, które najszybciej odpowiedzą na pytanie. W tytule maila proszę wpisać ENEMEF. Na odpowiedzi czekamy do środy, 15 maja do godziny 18. Pokaz filmowy zaczyna się w piątek o godzinie 22 w Multikinie w Gdańsku.

Zwycięzców powiadomimy drogą mailową.