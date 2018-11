Energa Wybrzeże Gdańsk - Arka Gdynia. Derby Trójmiasta, czyli każdy ma apetyt na punkty

Jest to starcie, na które czekali wszyscy sympatycy handballa na Pomorzu. I choć to MMTS Kwidzyn jest na razie najlepszą ekipą z naszego województwa, to mecz Wybrzeża Gdańsk z Arką Gdynia wywołuje wiele emocji.

Gdańszczanie w ostatniej kolejce przegrali z wiceliderem tabeli, Górnikiem Zabrze. Z tej przegranej szczypiorniści Wybrzeża chcą wyciągnąć jak najwięcej. - Ostatnia porażka wpłynęła na naszą postawę motywująco. Jesteśmy głodni punktów i będziemy chcieli to pokazać w najbliższym meczu. Dodatkową motywacją jest to, że gramy u siebie i do tego derby. Przeanalizujemy mecz z Zabrzem i przygotujemy się na zespół z Gdyni - powiedział przed meczem Marek Kondratiuk, jeden z liderów Wybrzeża w tym sezonie.

Arka Gdynia, która zamyka ligową tabelę, z pewnością nie będzie faworytem tego spotkania. Arkowcy na 11 meczów wygrali tylko jeden, z MKS-em Kalisz. Ostatnie dwa starcia podopieczni trenera Dawida Nilssona przegrali, jednak teraz nadarza się najlepsza okazja, aby przełamać złą serię.

Transmisja z hali AWFiS-u w Gdańsku dostępna będzie na kanale nSport+. Początek od godz. 18.15.

