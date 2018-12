Etnofilologia kaszubska wraca na Uniwersytet Gdański w 2019 roku. Jest decyzja rektora UG

- Język kaszubski to unikatowy w skali Europu język regionalny i jego zachowanie oraz rozwój nie jest możliwy bez kadry o wysokich kompetencjach językowych, kulturowych i społecznych, wykształconej na filologicznych studiach - komentuje dla nas Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

- W szkołach jako przedmiotu dla chętnych uczy się go ponad 20 tys. pomorskich dzieci i młodzieży, a brakuje dla zaspokojenia tych potrzeb edukacyjnych kadry nauczycielskiej - dodaje.

- Bardzo się cieszę, zabiegaliśmy o to od dłuższego czasu – mówi prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - Absolwenci tego kierunku są nam bardzo potrzebni między innymi, by nauczać w szkołach języka kaszubskiego. To kierunek wyjątkowy i ważny dla naszego regionu. Realizacja zadań związanych z edukacją regionalną i językiem kaszubskim ma zostać wpisana jako jedna z misji Uniwersytetu Gdańskiego. To ważne zobowiązanie uczelni – dodaje profesor Wittbrodt.

Przypomnijmy, że w tym roku akademickim kierunek nie został uruchomiony z powodu niezbyt dużej liczby chętnych kandydatów – jak argumentowali przedstawiciele UG.

Dofinansowanie kierunku

- W związku z tym, że nie cieszy się on zainteresowaniem (obecnie na trzech latach studiuje 4 studentów – przyp. red.) strony uczestniczące w spotkaniu podjęły się promocji tego kierunku wśród kandydatów na studia - informuje dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Władze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego zapowiadają w rozmowie z nami wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dofinansowanie prowadzenia tego kierunku.

W tym roku 21 osób zgłosiło chęć studiowania na etnofilologii kaszubskiej. To jednak za mało - UG podkreślał, że kierunek ruszy, jeśli znajdzie się co najmniej 25 kandydatów.

We wrześniu br., gdy ważyły się losy tego kierunku w roku akademickim 2018/2019, kilkadziesiąt osób wzięło udział w proteście przed Uniwersytetem Gdańskim.

- Domagamy się pozwolenia Kaszubom na kształcenie się we własnym języku. Jeśli kierunek nie zostanie otwarty, uznamy to za jawną dyskryminację Kaszubów – mówił wtedy Artur Jabłoński, wiceprezes stowarzyszenia Kaszubska Jednota.

Etnofilologia kaszubska powstała w wyniku wieloletnich wysiłków i starań środowisk kaszubskich i jej istnienie jest kluczowe dla interesu społecznego Kaszubów i Pomorzan.

Pierwsza rekrutacja na ten kierunek odbyła się w 2014 roku.

Absolwent po sześciu semestrach jest nauczycielem dwóch specjalizacji – języka polskiego i kaszubskiego. Możliwy jest również wybór specjalizacji umożliwiającej pracę w instytucjach kulturalnych czy mediach.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!