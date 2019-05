Euforia w pomorskim sztabie PiS! Bez Fotygi i Sellina

Wybory do europarlamentu 2019 na Pomorzu. Wieczór bez Fotygi i Sellina

Prawo i Sprawiedliwość na miejsce wieczoru wyborczego w okręgu pomorskim wybrało salę Akwen w budynku NSZZ Solidarność.

Pierwsi goście zaczęli się już schodzić po godzinie 19. Na liście obecności znalazło się ponad 100 nazwisk, głównie mniej znanych, lokalnych działaczy. Wiadomo było, że w Gdańsku na wieczorze wyborczym nie będzie ani Anny Fotygi, ani Jarosława Sellina, jedynki i dwójki na pomorskiej liście PiS w naszym okręgu. Pojechali bowiem na wieczór wyborczy do Warszawy. Pojawiła się za to Danuta Sikora, która też do Parlamentu Europejskiego startowała.

Gospodarzem wieczoru był poseł Marcin Horała - pomorski szef PiS, odpowiadający za kampanię wyborczą. I to on będzie za wynik wyborczy tej partii na Pomorzu rozliczany.

Nastroje jeszcze przed ogłoszeniem sondażowych wyników wśród działaczy były dobre, a stoły suto zastawione. Jeden z lokalnych polityków na pytanie - jaki będzie wynik wyborczy, odparł żartem: - Jak jest taki bufet, to musi być zwycięstwo.

Jedną z bufetowych atrakcji na ciepło była kaczka z jabłkami.

Danuta Sikora, tuż przed godz. 21 mówiła: