Euro Styl zwiększa skalę działania i buduje solidny bank ziemi

Gdańska spółka Euro Styl, z Grupy Dom Development, największego dewelopera w Polsce, istotnie zwiększyła bank ziemi, co ma wspierać wzrost skali jej działania w kolejnych latach. Według stanu na koniec marca 2019 roku Euro Styl posiada grunty (kupione i kontrolowane*) o potencjale zabudowy 5 246 lokali wobec 1 927 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 172% rok do roku.

Po dwóch latach od połączenia Euro Stylu z Grupą Dom Development trójmiejska spółka kontynuuje działalność pod własną marką, jednak z nowym, odświeżonym logotypem, podkreślającym lokalność, ale i przynależność do Grupy Dom Development. Trójmiasto jest obecnie drugim największym rynkiem sprzedaży Grupy Dom Development. W 2019 roku Euro Styl planuje sprzedaż na poziomie około 800 lokali.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 Euro Styl posiadał 995 lokali w budowie oraz 3 586 lokali w przygotowaniu (grunty przygotowywane do zabudowy).

Sprzedaż mieszkań w Euro Styl rośnie szybciej niż sprzedaż na trójmiejskim rynku. W okresie styczeń-marzec 2019 roku Euro Styl odnotował 11-proc. wzrost sprzedaży.

W najbliższych latach chcemy przyspieszyć rozwój i stopniowo zwiększać udziały rynkowe w Trójmieście. Rozbudowany w ostatnim roku bank ziemi pozwala nam na realizację ambitnych planów. Posiadane grunty zabezpieczają nasze potrzeby na około 4-5 lat. To działki w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych rejonach Trójmiasta oraz w Rumi. Grupa Dom Development w wyniku akwizycji Euro Stylu skokowo zwiększyła skalę działania, a Euro Styl zyskał mocne zaplecze finansowe – mówi Mikołaj Konopka, Prezes Zarządu Euro Styl S.A.

W najbliższych latach Euro Styl realizować będzie m.in. wyjątkową inwestycję w historycznej i symbolicznej części Gdańska – na terenie Młodego Miasta. Na działce o powierzchni niemal 7 ha, tuż przy Europejskim Centrum Solidarności, powstać ma ok. 1200 lokali.

Wzrost banku ziemi spółki pokazuje, jak mocno rośnie znaczenie Euro Stylu w skali Grupy Dom Development. Dwa lata działania w ramach jednej grupy pokazały wymierne korzyści z połączenia sił. Euro Styl jest mocnym lokalnym graczem, z potencjałem do rozszerzania działalności, który może w pełni wykorzystać dzięki Grupie Dom Development. Z kolei model działania Euro Stylu, oparty na własnym wykonawstwie, był dla Dom Development inspiracją dla powstawania ponad rok temu własnej spółki wykonawczej - Dom Construction - działającej na naszych dwóch pozostałych rynkach - w Warszawie i Wrocławiu – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.