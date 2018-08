Eurojackpot wyniki - losowanie 3 sierpnia 2018 (3.08.2018). Kolejne losowanie loterii Eurojackpot w Polsce - wyniki. Do wygrania są 80 mln zł. Eurojackpot: jakie są zasady loterii, gdzie kupić kupon, gdzie obejrzeć losowanie? Wyniki Eurojackpot 3.08.2018.

Wylosowane liczby: 4, 8, 12, 25, 31 + 7, 8



Kumulacja Lotto: W 2016 do wygrania było 60 milionów zł!

Kumulacja Lotto - wygrane na Pomorzu:

W piątek, 3 sierpnia 2018, w puli EUROJACKPOT Lotto do wygrania były 43 miliony złotych. Zakłady Eurojackpot można kupić w każdym punkcie sprzedaży LOTTO. Gramy na chybił trafił lub typujemy własne liczby. Zasady gry w Eurojackpot są bardzo proste. Wystarczy wytypować łącznie siedem liczb – 5 z 50 oraz 2 z 10 liczb. Można to zrobić skreślając je samodzielnie na blankiecie albo grając na chybił trafił. Losowania odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 20:00 - 21:00 w Helsinkach. Przeprowadzane są przez fińską loterię Veikkaus Oy. Retransmisja losowania dostępna będzie na stronie www.lotto.pl.

