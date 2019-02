Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Zbiórka zakończona, ale stan subkonta ECS nadal rośnie. Już prawie 3 mln zł!

Aktualizacja:

Województwo wielkopolskie chce przekazać 100 tysięcy złotych na Europejskie Centrum Solidarności. Drugie tyle chce dołożyć miasto Poznań - podaje Onet.pl. I czytamy dalej: Marszałek Marek Woźniak na sesji sejmiku w marcu zaproponuje przekazanie na rzecz ECS 100 tysięcy złotych. Pieniądze mają pochodzić z budżetu województwa, z tzw. rezerwy ogólnej.

_Zbiórka na #WsparcieECS _zakończona sukcesem! Jeżeli ktoś jednak nie zdążył wpłacić środków na wsparcie ECS, może zrobić to na subkonto instytucji.

Subkonto ECS stale rośnie, oto stan z wczorajszego popołudnia 04.02.2019:

Subkonto do wpłat:

Bank Polska Kasa Opieki SA

nr rachunku 75 1240 1268 1111 0010 8791 2761 z dopiskiem na przelewie „rocznica 1989”

Wpłaty w obcej walucie

Numer IBAN rachunku – należy dodać PL przed nr rachunku

kod BIC Banku Pekao SA to PKOPPLPW

"Zachęcamy także do zwiedzania wystawy stałej, historię polskiej drogi do wolności można wciąż poznawać na nowo, a sprzedaż biletów jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych instytucji" - apeluje ECS.

W ostatnich latach ECS otrzymywało dotację podmiotową na poziomie ponad 7 milionów zł. W październiku 2018 r. resort kultury podjął decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 mln zł, uzasadniając, że taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu instytucji i zgodna z aneksem z 2013 r.

3 miliony złotych, których brakowało w kasie ECS, udało się zebrać w 30 godzin!

"Dziękujemy za solidarność! W 30 godzin i dzięki hojności prawie 45 tysięcy darczyńców zebraliśmy założoną kwotę. Wielkim zobowiązaniem dla Fundacji Gdańskiej, Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności jest ofiarność darczyńców z całej Polski i świata. ECS jest wspólnym Dobrem Narodowym. Dziękujemy z całego serca Pani Patrycja Krzymińska za inicjatywę oraz wsparcie naszych działań. Już dziś zapraszamy do Gdańska na obchody ŚWIĘTA WOLNOŚCI. Kończymy zbiórkę na FB, czynne jednak pozostaje subkonto ECS, gdyż wciąż napływają sygnały od tych, którzy jeszcze nie zdążyli dokonać wpłaty, a bardzo im na tym zależy.

Dziękujemy!

"Panie Prezydencie, melduję wykonanie zadania" - napisała na Facebooku, organizatorka zbiórki Patrycja Krzymińska, która zainicjowała największą zbiórkę w Europie "do ostatniej puszki Pawła Adamowicza".

Traktujemy tę propozycję jako niezgodną z prawem i tak naprawdę próbę przejęcia ECS przez środowisko PiS-u. Tak naprawdę to to, co zaproponował wicepremier Gliński jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku - powiedział podkreślał Bogdan Lis, przewodniczący Rady ECS