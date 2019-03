Europoseł Jarosław Wałęsa zorganizował w Gdańsku plogging [zdjęcia]

"Chcesz zadbać o zdrowie i otoczenie w Gdańsku?" - zapytał na swoim Facebooku Jarosław Wałęsa. Przechodząc od słów do czynów w sobotę 16 marca zorganizował akcję ploggingu.

Okazuje się, że Wałęsa został wytypowany przez swoją Grupę Parlamentarną EPL w Parlamencie Europejskim do zorganizowania ploggingu w Gdańsku.

Przed południem chętni biegali i zbierali śmieci w dzielnicy Kokoszki.

Z kolei po południu opanowali tereny nadmorskie - las i plażę od Parku Regana do molo w Brzeźnie.

- Pomysł staramy się popularyzować. Nie polega to tylko na tym, żeby biegać i szukać śmieci. Można również szybko spacerować, chodzić. Kluczowe jest to, żeby czynić nasze otoczenie piękniejszym, czystszym – powiedział w trakcie akcji Jarosław Wałęsa.

Plogging został zapoczątkowany w 2016 roku w Szwecji. Główną ideą było zapobieganie zaśmieceniu środowiska, szczególnie plastikiem.

Plogging to coś dla miłośników bycia fit i eko. Mogą przyczynić się do tego, by nasza planeta była czystsza, a przy tym zadbać o kondycję fizyczną. Wystarczą dobre chęci, wygodne buty do biegania i worek na śmieci.

Warto dodać, że razem z Gdańskiem plogging został również przeprowadzony 16 marca w Dubrowniku. Chorwacką akcją kierowała eurodeputowana Dubravka Šuica.

