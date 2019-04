Eurowybory 2019 na Pomorzu. Elżbieta Jachlewska, po porażce w wyborach na prezydenta Gdańska, startuje do Europarlamentu

Eurowybory 2019 na Pomorzu. W jakich barwach wystartuje Elżbieta Jachlewska?

Koalicja Europejska zrzesza kilka partii: PO, PSL, SLD, Nowoczesną, Zielonych. Na listach Koalicji do Europarlamentu, poza Magdaleną Adamowicz, czy Jarosławem Wałęsą, znalazła się też Elżbieta Jachlewska, która w wyborach wystartuje w barwach SLD z czwartego miejsca.

Jesienią Jachlewska startowała w wyborach na prezydenta Gdańska jako bezpartyjna kandydatka reprezentująca ruch społeczny Lepszy Gdańsk.

W 2014 r. kandydowała do Europarlamentu z list Zielonych, rok później z list Nowoczesnej próbowała dostać się do Sejmu. Wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem, ale jak widać nie zniechęciło jej to do podejmowania kolejnych.

Eurowybory 2019 na Pomorzu. Jakie doświadczenie polityczne?

- Przed poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego poszłam studiować europeistykę aby być merytoryczną kandydatką .

Kilkakrotnie byłam w Brukseli na zaproszenie czy to posłanki ze szwedzkiej Inicjatywy Feministycznej Soraya Post czy organizacji działających na rzecz praw człowieka aby od kuchni zobaczyć jak działa PE . Moje starty zarówno w wyborach samorządowych jak i parlamentarnych dały mi doświadczenie polityczne a dyskusje z ludźmi na ulicach podczas kampanii wiedzę o ich potrzebach.

Nauczyłam się też doceniać siebie, więc teraz, bez fałszywej skromności mogę powiedzieć - jestem dobrą kandydatką na europosłankę- informuje Elżbieta Jachlewska.

