Ewa Farna w Ergo Arenie. Koncert zorganizowany był w ramach cyklu imprez profilaktycznych "Niećpa" [zdjęcia]

Ewa Farna wystąpiła w Ergo Arenie w ramach cyklu"Niećpa" - imprez profilaktycznych, w które co roku angażuje się inna gwiazda polskiej sceny muzycznej. "Niećpa" to ogólnopolska akcja poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „nie” trzem uzależnieniom: zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. Na scenie można było usłyszeć hity takie jak "Cicho", "Ewakuacja", "Bez Łez", "Na Ostrzu", "Bumerang" czy "Echo".