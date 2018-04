Przedstawiamy najpopularniejsze PRAWDY i MITY na temat kleszczy.Czy kleszcze unikają ludzi we białych strojach, atakują tylko w lasach, a gdy się wpiją w ciało, można je posmarować tłuszczem? Czy oznaką ukąszenia i zarażenia boreliozą zawsze jest rumień?

Kleszcze występują na całym świecie PRAWDA

Kleszcze są aktywne w wakacje FAŁSZ

Kleszcze nie lubią jasnych kolorów FAŁSZ

Biegacze przyciągają kleszcze PRAWDA

Szczelne ubranie i kapelusz ochronią przed kleszczem FAŁSZ



Kleszcze żyją tylko w lasach? FAŁSZ

Kleszcze najchętniej usadawiają się w pachwinach PRAWDA

Kleszcze trzeba smarować tłuszczem? FAŁSZ



Kleszcze chorują na boreliozę FAŁSZ

Preparaty z apteki odstraszą insekty PRAWDA/FAŁSZ

Kleszcze nie lubią niektórych zapachów PRAWDA

Kleszcze mogą nas zaatakować w każdym europejskim kraju, ale szczególnie trzeba uważać w Belgii, Francji, Niemczech, Finlandii, Danii, W. Brytanii, Irlandii, we Włoszech, na Litwie, w Hiszpanii, Czechach, Turcji, na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Austrii.Zimą mogą zaatakować na Wyspach Kanaryjskich i w krajach basenu Morza Śródziemnego, gdzie umiarkowane temperatury nie zmuszają ich do snu zimowego.Także Afryka nie jest wolna od kleszczy: zagrażają nam szczególnie w Egipcie, Republice Południowej Afryki i w Republice Kongo. W USA, gdzie borelioza jest drugą po HIV najczęściej występującą infekcją, kleszcze spotyka się we wszystkich stanach.Kleszcze są aktywne już w marcu, gdy temperaturę gleby osiąga ok. 5 stopni C. Jużw wtedy powinniśmy uważać podfczas spacerów.Aktywność kleszczy trwa zazwyczaj do listopada. Eksperci podkreślają, że ich wrogiem są długie i mroźne zimy. A że w naszej części Europy w ostatnich latach raczej nie można liczyć, stąd większy niż dawniej wysyp kleszczy. I, biorąc pod uwagę tegoroczną zimę - w tym roku możemy spodziewać się dużej liczby kleszczy.Wiele osób przed wyjściem na spacer ubiera się na biało, myśląc że w ten sposob uchroni się przed kleszczami. Tymczasem - kleszcze są ślepe i żaden kolor na nie nie działa. O ataku kleszcza decydują zupełnie inne powody – np. temperatura ciała czy ilością wydzielanego przez człowieka dwutlenku węgla. Jedyną korzyścią, wynikającą z nałożenia jasnego stroju jest fakt, że nia nim bardziej widać kleszcza.Uprawiający jogging w lesie czy parku rzeczywiście przyciągają kleszcze, ale nie dlatego, ze biegają w jaskrawych strojach. Działają na kleszcze jak lep przede wszystkim dlatego, że zwiększa się ich temperatura ciała i przemiana materii. Z tego powodu również kobiety w ciąży są bardziej narażone na atak kleszcza. Kleszcz jest w stanie wyczuć ofiarę nawet z odległości 20 metrów.Nawet gdy to będzie kapelusz z dużym rondem albo czapka z wielkim daszkiem – nie ochronią przez kleszczami. A to dlatego, że nie spadają one z drzew. Maksymalna wysokość, na którą wspinają się kleszcze, to ok. 1, 5 metra. Dlatego kapelusz nam nie pomoże, ale na szczęście uchroni małe dziecko. Do tego kleszcze są zwinne i nie mają problemu z dostaniem się pod ubranie. Szczelne ubranie, np. spodnie wpuszczone w buty, koszula z długim rękawem nie zapewnią 100 proc. ochrony, ale utrudnią kleszczom zadanie. Dlatego po spacerze koniecznie trzeba sprawdzić cale ciało.Wielu osobom wydaje się, że jeśli nie chodzą na spacery do lasu i mieszkają w mieście - nie muszą przejmować się problemem kleszczy. Tymczasem np. w Trójmieście jest bardzo wiele miejsc, w których mogą nas zaatakować kleszcze. Do ich rozwoju potrzebne są tylko wilgotne warunki i dostęp do żywicieli. Dlatego równie niebezpieczne jak lasy, są parki miejskie czy plaże z zaroślami i wysokimi trawami. Kleszcza można „złapać” nawet na osiedlowym trawniku i placu zabaw.Kleszcze wbijają się najczęściej w te miejsca na ciele, gdzie jest ciepło i wilgotno, a także tam, gdzie skóra jest cienka i delikatna. Więc rzeczywiście kleszcze szczególnie preferują okolice pach, pachwiny, zgięcia nóg i rąk, kark, uszy, skórę głowy.Wielu ludzi smaruje masłem wczepione w ciało kleszcze – dzięki temu mają rzekomo same wyjść ze skóry. Zdarza się, że niektórzy je przypalają.Kleszczy nie można pokrywać żadną substancją. Gdy zauważymy, że wpił się już w skórę, należy go jak najszybciej usunąć pęsetą z cienkimi końcami. W aptece można też kupić specjalne kleszczyki z instrukcją obsługi. Chwyć go tuż przy skórze i wyciągnij go wraz z głową. Potem przemyj miejsce ukąszenia środkiem odkażającym.Kleszcze same nie chorują, one tylko przenoszą infekcje, jeśli same są zainfekowane. Jeśli w śliniankach kleszcz ma wirusy KZM, to przekazuje je natychmiast, tuż po naruszeniu ciągłości skóry. Bakterie boreliozy zwykle bytują w jelitach, jednak jeśli kleszcz w danym stadium już żerował i tylko chce ukończyć posiłek - one również będą już w śliniankach.W aptekach można kupić aerozole, których zadaniem jest odstraszenie kleszczy. Specyfiki te nie odstraszają jednak w 100 proc., bo ze względu na niweielką znajomość upodobań kleszczy nie ma przeciwko całkowicie pewnego preparatu odstraszającego. Dlaczego pomimo pryskania nadal należy obejrzeć ciało. Warto jednak zaopatrzyć się w takie preparaty.Przed wyjściem do lasu czy do parku warto posmarować się np.: olejkiem goździkowym, z drzewa herbacianego, tymiankowym, szałwiowym, pieprzowym, pomarańczowym, miętowym lub lawendowym - bo takich zapachów kleszcze rzeczywiście unikają. Olejek goździkowy czy z melisy zawieszone w żelu mogą nas ochronić. U małych dzieci wykorzystujemy plasterki z olejkami eterycznymi przyklejane na ubranko, nosidełko lub wózek, urządzenia ultradźwiękowe i bransoletki z olejkami eterycznymi zakładane na nadgarstki, kostki lub przyczepiane np. do wózka.