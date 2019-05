Farba na pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana na Przymorzu. W nocy z 16/17 maja 2019 r. wandale pomalowali figury [zdjęcia]

W nocy z 16/17 maja 2019 r. doszło do aktu wandalizmu. Zdewastowano pomnik Jana Pawła II. Do zdarzenia doszło w nocy, z 16 na 17 maja. Jak dowiadujemy się od miejskich urzędników, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oczyści pomnik.

Przypomnijmy! Z inicjatywą budowy pomnika papieża - Polaka i prezydenta USA wystąpili do ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i gdańskiej Rady Miasta - działacze Solidarności z lat 80. i więźniowie polityczni PRL ze Stowarzyszenia "Godność".

Został on odsłonięty w 2012 roku. Inspiracją projektu jest zdjęcie wykonane przez fotoreportera The Associated Press we wrześniu 1987 r. Agencja zgodziła się na bezpłatne wykorzystanie zdjęcia pod warunkiem umieszczenia przy pomniku jej nazwy.