Faza play-off ucieka żużlowcom Zdunek Wybrzeża Gdańsk

Najmocniejszym punktem ekipy z Daugavpils w niedzielę był Andrzej Lebiediew. Zgromadził na koncie 15 punktów w sześciu startach, a aż w czterech z nich pokazywał plecy pozostałym uczestnikom biegu.

Zawody zupełnie nie wyszły gdańskiej młodzieży. Karol Żupiński zapisał tylko punkcik, a Denis Zieliński nic nie zwojował w trzech swoich startach. Po drugiej stronie był Krystian Pieszczek, który mecz kończył z dorobkiem 14 punktów.

To właśnie Pieszczek wytrzymał wojnę nerwów, kiedy przy stanie 44:40, pozostał sam w ostatnim biegu. Wcześniej na torze upadł Mikkel Bech i został wykluczony z powrótki. Od Pieszczka zależało więc, czy uda się wygrać spotkanie. Spisał się bardzo dobrze, kiedy to brawurowo rozpoczął powtórkę i po pierwszym łuku nie oddał już prowadzenia do końca. Lebiediew i Timo Lahti, czyli dwa asy Lokomotivu, musieli w tej sytuacji oglądać plecy wychowanka Wybrzeża.