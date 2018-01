Tajlandia, Hiszpania, Włochy – to kierunki, które w trakcie tegorocznych ferii zimowych będą cieszyć się wśród Polaków największą popularnością. Najnowsze dane zebrali właśnie analitycy Skyscanner.

na czele, podobnie jak niegdyś Egipt, który od lat wiódł prym w kategorii zorganizowanych podróży. Nie ma się czemu dziwić – zarezerwowane z odpowiednim wyprzedzeniem tanie loty , rajskie widoki i gwarantowana pogoda w połączeniu z niskimi kosztami pobytu skutecznie nas kuszą – tłumaczą eksperci.W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków, opracowanym przez, Tajlandia znalazła się na pierwszym miejscu, w odróżnieniu od 2017 roku, kiedy zajmowała drugą pozycję, tuż za Stanami Zjednoczonymi. Na drugim miejscu jest teraz Hiszpania, a na trzecim – Włochy.- W Azji oprócz Tajlandii Polacy zamierzają udać się na Filipiny. Popularność tego kraju w ciągu 12 miesięcy wzrosła na tyle, że w tegorocznym zestawieniu znalazł się na 8. pozycji i jest jedną z nowości. Podobnie do Tajlandii, na Filipinach w czasie naszej zimy można liczyć na piękną słoneczną pogodę i niski koszt pobytu, który niewątpliwie pozwala czerpać większą radość z uroków podróżowania – wyjaśniają eksperci.Standardowo, wielu z nas odwiedzi w czasie tegorocznych ferii swoich bliskich w, która zajęła 4. miejsce w zestawieniu, a także słoneczną Portugalię, w której za sprawą klimatu podzwrotnikowego z odmianą śródziemnomorskiego, w styczniu i lutym można liczyć na kilka godzin pełnych słońca i temperaturę powyżej 10 stopni.Wśród pozostałych kierunków, jakie odwiedzimy, znalazły się, a także alpejskie Niemcy i Francja, idealne dla narciarzy, jak i fanów mniej aktywnego wypoczynku.zmieniają się z roku na rok. Polacy, choć przywiązani do tego, co dobre i sprawdzone, coraz częściej i chętniej sięgają po nowości – mówią eksperci Skyscanner.W zeszłym roku do: Stany Zjednoczone, Tajlandia, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Portugalia, Malta i Niemcy.