2018-01-23 11:57:22 nigdy w życiu (gość)

Policjanci skontrolują autokary ???? Ale jak? Na oko?? jak oglądam w tv jak milicjanci się lansują że opony oglądają.... Śmiech mnie ogarnia. Jak to ma coś dać to proszę taki autobus zabrać na badanie do stacji kontroli pojazdów gdzie jest fachowy personel i odpowiednie urządzenia, a nie żeby mi jakiś pan który w domu roweru nie ma opowiadał i na oko coś myślał że wie !!! Trzeba papierów żeby być ekspertem a nie wystarczy że chłopek lub chłopka mundur założy i się szarogęsi !!!