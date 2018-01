Gdańsk od lat konsekwentnie wspiera ideę tworzenia w mieście rodzin zastępczych jako najlepszej formy opieki dla dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie biologicznych rodziców. Staramy się więc, by zastępczy rodzice mieli zapewnioną wszechstronną pomoc, także finansową – deklaruje miasto. (© Agnieszka Nowak)

Ferie w woj. pomorskim rozpoczną się 29 stycznia i potrwają do 11 lutego. MOPR dofinansowuje wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych. To kwota do 750 złotych na każde dziecko.





- Zależy nam bardzo, by jak najwięcej najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan mogło aktywnie, twórczo i radośnie spędzić czas ferii. Stąd bogata oferta między innymi zajęć bezpłatnych dla dzieci z rodzin uboższych, potrzebujących wsparcia i asystowania w życiu codziennym - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.



- Gdańsk od lat konsekwentnie wspiera ideę tworzenia w mieście rodzin zastępczych jako najlepszej formy opieki dla dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie biologicznych rodziców. Staramy się więc, by zastępczy rodzice mieli zapewnioną wszechstronną pomoc, także finansową – dodaje wiceprezydent.



Dzieci z rodzin objętych wsparciem podczas ferii wezmą udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach. Będą uczestniczyć m.in. w zajęciach plastycznych, komputerowych, teatralnych czy sportowych w Pałacu Młodzieży.



Wezmą też udział w półkoloniach i warsztatach, np. ceramicznych, językowych, ogrodniczych, graficznych, tanecznych zorganizowanych w szkołach na Chełmie, we Wrzeszczu, Oliwie, na Przymorzu oraz w innych dzielnicach. Gdański MOPR pozyskał z budżetu miasta środki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych (750 złotych na każde dziecko).



Informacji o uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku dla najmłodszych udzielają pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. (58) 347 82 73 oraz (58) 347 82 74.



