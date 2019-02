Ferie 2019 w Trójmieście. Ferie z nauką w Centrum Hewelianum w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej i w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Ferie w Centrum Hewelianum w Gdańsku

W trakcie zimowej przerwy na Pomorzu warto odwiedzić Hewelianum w Gdańsku. Wystawy naukowe, zajęcia skierowane do najmłodszych w Laboratorium Pana Kleksa, warsztaty kreatywne, quizy, science show, spotkania dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów pozwolą ciekawie zaplanować czas do końca ferii, czyli do 24 lutego. Tereny spacerowe Góry Gradowej dodatkowo umilą czas miłośnikom aktywnego wypoczynku.

Uczestnicy będą mieli okazję zrobić w Hewelianum własny śnieg, wykonać czekoladę według swojej receptury, poznać procesy tworzące zjawiska pogodowe czy zaprzyjaźnić się z robotami. Miłośnicy rekreacji spotkają się z ekspertem od psich zaprzęgów. Nie zabraknie również propozycji dla dorosłych, którzy w trakcie zajęć manualnych z rzemieślnikiem wykonają drewniane ozdoby.