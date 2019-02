Ferie na lodowisku. Gdzie na Pomorzu pojeździć na łyżwach?

Bilety do rozdania. Ferie na lodowisku

Mamy dla Internautów pięć wejściówek do Hali Olivia i pięć podwójnych wejściówek na lodowisko przy Placu Zebrań Ludowych. By je otrzymać, wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: Ile jest obecnie w Gdańsku krytych lodowisk? Odpowiedzi należy przesłałać mailem do środy, do godz. 9.00 na adres:

k.kujawa@prasa.gda.pl z dopiskiem : Ferie na lodowisku

