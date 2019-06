Gdańsk jest miejscem, gdzie od stuleci mieszały się języki, religie, kultury i zwyczaje.

Miasto, z którego jesteśmy tak dumni, budowali gdańszczanie urodzeni nieraz bardzo daleko stąd, imigranci i uchodźcy z Niderlandów, Szkocji, Niemiec, Francji, po II wojnie zaś repatrianci z Kresów. Gdańsk znowu buduje swą tożsamość poprzez wielokulturowość. Model Integracji Imigrantów i Imigrantek, który przyjęty został w czerwcu 2016 r. przez Radę Miasta chcą przyjąć inne miasta w Polsce. To tu powstała kampania Łączy Nas Gdańsk, promująca „wydarzenia, inicjatywy i ludzi, którzy udowadniają, że w dobie podziałów i różnic mogą obok siebie pokojowo koegzystować odmienności”. Bez względu na to, jak bardzo prawicowe ugrupowania chciałyby widzieć Polskę i Gdańsk jako kraj homogeniczny kulturowo, imigrantów do nas przybywa. Jak podaje strona Łączy Nas Gdańsk – w naszym mieście mieszka obecnie ponad 20 tysięcy cudzoziemców ze 102 państw i wszystkich kontynentów. Mówią w przynajmniej 75 językach. Najwięcej jest Ukraińców (ok. 15 tys. osób), poza tym mamy tu Rosjan, Niemców, Białorusinów, Włochów, Szwedów, Anglików, Chińczyków, Wietnamczyków. Na tutejszych uczelniach studiuje ok. dwóch tysięcy zagranicznych studentów, przede wszystkim ze Skandynawii, USA, Arabii Saudyjskiej, Indii i Pakistanu. W Gdańsku znalazło schronienie również kilkanaście rodzin uchodźczych (ok. 200 osób). To Czeczeni, Syryjczycy, Ormianie, Ukraińcy, Rwandyjczycy.

Festiwal Kultur „Okno na świat”, wpisuje się tematycznie w tożsamość naszego miasta. 11. edycja festiwalu odbędzie się od 25 do 28 lipca, przyświecać jej będzie hasło: „Poznajmy się” Chcemy, aby festiwalowa publiczność poznała bogatą tradycję kulturową i etniczną Gdańska. Program Festiwalu został tak stworzony, aby przedstawić publiczności interakcje i konfrontacje, które powstają pomiędzy artystami, mieszkającymi w Polsce, ale pochodzącymi z różnych tradycji kulturowych. Tegoroczne gwiazdy festiwalu to: Przemek Strączek & Asian String Collective, Kurna Chata, Harmalek Orchestr, Madrugada, projekt Brave Kids, Lesja, Ikenga Drummers, Irek Wojtczak PRL Kwintet oraz Morgane Ji.

W tym roku proponujemy publiczności lokalizacje, związane z mniejszościami narodowymi. Wydarzenia festiwalowe odbędą się w takich przestrzeniach jak: Nowa Synagoga żydowska we Wrzeszczu, meczet Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej, siedziba Związku Ukraińców w Polsce, czy Centrum św. Jana. Chcemy włączyć lokalną społeczność zamieszkującą w obrębie tych miejsc, do integracji poprzez sztukę oraz warsztaty. To daje bezpośrednią możliwość do poznania się z przedstawicielami różnych kultur.

W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się liczne warsztaty kulturowe. Będzie można wziąć udział w warsztatach plastycznych (tworzenie amuletów, malowanie henną, kaligrafia arabska), nauczyć się tańców izraelskich, haftu ukraińskiego oraz spróbować kuchni arabskiej, żydowskiej i ukraińskiej. A ponad to: zapoznać się z kulturą Islamu (w tym zwiedzania Meczetu z Imamem), z Judaizmem w Nowej Synagodze, dowiedzieć się jak wyglądają tradycje kulturowe na Ukrainie. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie