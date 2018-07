Brodka, Coma, Fisz Emade, Kortez, Ørganek, Smolik /Kev Fox, Tulia, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow i wielu innych znakomitych artystów wystąpi podczas „Lato z Radiem Festiwal 2018” – największej otwartej imprezy muzycznej wakacji, która 26 sierpnia odbędzie się na gdyńskim Skwerze Kościuszki.

Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni

Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni - dwie sceny i artyści

Do uczestnictwa w tym unikatowym projekcie muzycznym Polskie Radio zaprosiło 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej.

Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni - festiwalowa płyta

Lato z Radiem Festiwal 2018 w Gdyni - studio i strefy

W środę 11 lipca w Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce została przedstawiona linia artystyczna wydarzenia, a prezes Zarządu Polskiego Radia Jacek Sobala oraz prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek podpisali umowę o wspólnej organizacji przedsięwzięcia.– „Lato z Radiem Festiwal 2018” to wydarzenie wyjątkowe z dwóch powodów – po pierwsze jest to największa niebiletowana impreza muzyczna w kraju, a po drugie gromadzi ona absolutną czołówkę artystów polskiej sceny muzycznej. Ich talent jest gwarancją najwyższej jakości naszego przedsięwzięcia – mówił– Gdynia to nie tylko dynamiczne i prężnie rozwijające się miasto, ale również ośrodek otwarty na kulturę. Jesteśmy najbardziej słonecznym miastem w naszym kraju, kojarzącym się Polakom z letnią porą roku i wakacjami, a w dodatku miejscem zamieszkania najbardziej szczęśliwych ludzi w naszej ojczyźnie. Dlatego ręczę za wspaniałą atmosferę podczas „Lato z Radiem Festiwal 2018” i wierzę w to, że dzięki profesjonalnie przygotowanemu programowi będzie to dla mieszkańców miasta, turystów i słuchaczy Polskiego Radia niezapomniane wydarzenie – dodałWystępy artystów będą odbywały się na dwóch scenach muzycznych: "Polski Top Wszechczasów" - tu będą występować artyści o ustalonej renomie i dorobku muzycznym.Na scenie "idzie nowe" wystąpią młodzi i obiecujący polscy artyściNa scenie– zaprezentują się kolejno: Smolik / Kev Fox, Brodka, Kortez, Coma, Fisz Emade Tworzywo, Ørganek, Krzysztof Zalewski, a na sceniezagrają: Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałow, xxanaxx, Tulia, MaJLo i Barbara Wrońska.Piotr Metz objął kierownictwo artystyczne nad Festiwalem, a także poprowadzi to wydarzenie – razem z innymi dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia, wśród których znaleźli się:Dziennikarze Polskiego Radia ze specjalnego studia festiwalowego będą przekazywać relacje na anteny Jedynki, Trójki, Czwórki i PR24, a portal PolskieRadio.pl przeprowadzi streaming wideo z obu festiwalowych scen.„Lato z Radiem Festiwal 2018” – największa otwarta impreza muzyczna wakacji będzie zwieńczeniem tegorocznej trasy kultowej audycji „Lato z Radiem”.Specjalnie z tej okazji wydana zostanie festiwalowa płyta, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach „Lato z Radiem Festiwal”. Płyta trafi do sprzedaży już podczas wydarzenia.1. Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość2. Brodka - Varsovie3. Kortez - Dobry moment4. Fisz Emade Tworzywo - Biegnij dalej sam5. Daria Zawiałow - Jeszcze w zielone gramy6. Coma - Odwołane7. Ørganek - Wiosna8. Smolik / Kev Fox - Run9. Barbara Wrońska - Nie czekaj10. Rebeka - Falling11. Tulia - Enjoy The Silence12. Oxford Drama - Alter Ego13. Xxanaxx feat. Baranovski - Blakk Blood14. MaJLo - Another Day15. Król - całą ciszę / POKÓJ NOCNY16. Polka dziadek (vs Smolik) – bonus trackdziałać będzie na Skwerze Kościuszki od 24 sierpnia 2018 roku. Stąd nadawane będą audycje na żywo, dziennikarze Polskiego Radia prowadzić będą wywiady z artystami. Ze studia festiwalowego 25 sierpnia będzie nadawana audycja „Lata z Radiem”.będzie działać 26 sierpnia, godz. 13-24 w trakcie „Lato z Radiem Festiwal 2018”.Wydzielona strefa dla artystów, prowadzących i uczestników, w której będzie możliwość przeprowadzenia rozmów i wywiadów z gwiazdami Festiwalu, zrobienia zdjęć z artystami oraz uzyskanie autografów. W tej strefie będzie można również kupić wydaną specjalnie z tej okazji festiwalową płytę, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach „Lato z Radiem Festiwal”.będzie działać 25 i 26 sierpnia 2018 roku w Parku Rady Europy w godz. 10-19. Przygotowana wspólnie ze Sponsorem strefa, w której znajdą się aktywności (gry, zabawy), angażujące całe rodziny. Część zabaw w tym miejscu będzie przeprowadzona przez Polskie Radio Dzieciom.będzie działać 25 i 26 sierpnia w godzinach 10-19, Plaża Śródmieście.Wydzielona strefa umiejscowiona na plaży przeznaczona na relaks oraz zabawę. Prowadzone w niej będą gry i inne animacje. Będzie tu także DJ oraz sklepik, w którym będzie można kupić wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia i NCK.