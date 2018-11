Festiwal Narracje 2018 w Gdańsku. Narracje - wśród kamienic i w parku. Gdzie się ukryła Oliwa? [zdjęcia]

Z roku na roku Narracje gromadzą coraz większe tłumy. Mają bowiem wielu zwolenników. Gościły już na Starym i Głównym Mieście w Gdańsku oraz na terenie Stoczni Gdańskiej, na Dolnym Mieście, Długich Ogrodach, w Brzeźnie, Nowym Porcie itd.

Narracje #10 w Oliwie. Podróż sentymentalna

- Towarzyszę Narracjom od samego początku - opowiada Marzena Ziółkowska. - Jak się raz pójdzie, to już przepadło. Przychodzi listopadowy wieczór, zimno, ciemno, pada, a mnie ciągnie, żeby iść zobaczyć, poznać tajemnice Gdańska. Wiele sytuacji utkwiło mi w pamięci. Kiedyś Narracje były dłuższe, trwały trzy-cztery dni. Pamiętam te na Biskupiej Górce, nawiązujące do historii dzielnicy. I wcześniejsze, zorganizowane w okolicach ulicy Rzeźnickiej i dawnych zakładów mięsnych. Był most przez Motławę, zrobiony ze świateł, i Narracje przy ulicy Sierocej, gdzie dawniej był sierociniec. Nie zapomnę odgłosów dzieci, jak płakały, śmiały, bawiły się - ale były dosyć smutne.

W tym roku do współpracy zaproszono kilkudziesięciu artystów, którzy przygotowali ponad dwadzieścia prac. Były to instalacje dźwiękowe, rzeźby, etiudy wideo czy tzw. działanie czasoprzestrzenne, czyli połączenie ruchu, dźwięku oraz performansu.

Festiwal Narracje 2018. Pogoda dopisała

Do Oliwy przybyły tłumy gdańszczan. Pierwszego dnia pogoda dopisała, toteż na niecodzienną wycieczkę niektórzy rodzice zabrali dzieci, bowiem Narracje to impreza dla każdego.

Zazwyczaj Narracje sprawiały, że odkrywaliśmy nieznane miejsca i zakamarki jakiejś dzielnicy - tym razem nic takiego nie miało miejsca.

Niestety, był to spacer po pięknej Oliwie bez nawiązania do tej dzielnicy i do jej szczególnej historii. Większość instalacji spokojnie mogłaby być pokazana w Słupsku czy Białymstoku.