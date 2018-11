Festiwal Narracje w Gdańsku. Artyści opowiedzą Oliwę na nowo: Warzywny Klub Festiwalowy, warsztaty i pokazy [zdjęcia]

Oliwska odsłona festiwalu Narracje już 16 i 17 listopada 2018 roku.

- Artyści i artystki zaproszeni przez kuratora Piotra Stasiowskiego opowiedzą Oliwę na nowo, interpretując motto NARRACJI #10 – Słońca w ciszy były jak wielki śpiew w zenicie – pochodzące z wiersza Reinera Marii Rilkego - piszą organizatorzy.

Warzywny Klub Festiwalowy w Oliwskim Ratuszu Kultury

Jednym z najważniejszych miejsc dla oliwian jest rynek, na którym można kupić m.in. warzywa i owoce. Mieszkańcy przychodzą tu, by zaopatrzyć dom w świeże produkty, ale także by porozmawiać, wymienić się z sąsiadami i zaprzyjaźnionymi sprzedawcami przepisem na kiszonki, dżemy czy ciasta. Do funkcji, jakie pełni rynek nawiązują aktywności i warsztaty, które zaproponuje Warzywny Klub Festiwalowy: warzywne super-memo z Agatą Królak, warzywne przekroje z Natalią Recław, kalejdoskop struktur i kolorów warzyw z Joanną Stachowiak, czy szycie strojów na sobotni bal warzyw z MAMYWENĘ i Warsztatem Chce Mi Się. Nie zabraknie zdrowych posiłków i przekąsek: warzywnych muffinek czy zup przygotowanych z naturalnych, lokalnych produktów.

Koncerty w Warzywnym Klubie Festiwalowym

W piątek 16 listopada o godz. 22.00 Na warzywach zagra Krzysztof Topolski aka Arszyn. - Zapraszam na koncert muzyki elektronicznej, elektroakustycznej, improwizowanej oraz tanecznej, którego wykonanie oparte będzie na użyciu warzyw jako narzędzi do generowania i kontrolowania dźwięków - mówi artysta. Piątkowe afterparty poprowadzi pochodzący z Wrocławia DJ Ryan R (Transatlantyk Records), który prezentuje niecodzienne sety bazujące na afrykańskich tempach przeplatanych etnicznymi wątkami z całego świata.

W sobotę 17 listopada o godz. 22.00 Poly&Ester poprowadzą warzywną IDR, czyli Intensywną Dyscyplinę Rekreacyjną, która zapewni sportową rozgrzewkę przed balem warzyw. O 22.30 rozpocznie się bal przebierańców pod hasłem Dzikie Warzywa. Zachęcamy do pojawienia się w warzywnym przebraniu lub skorzystania z możliwości przygotowania kostiumu w Klubie. Muzykę zapewnią Zosia i Grześ – duet związany z trójmiejskim kolektywem towarzysko-artystycznym Gnojki. Wizualizacje zainspirowane strukturami różnych warzyw przygotują Urszula Kozak i Mateusz Kozłowski

Warsztaty dla dzieci (i nie tylko)

Magia światła w Parku Oliwskim – lampioniki | prowadzenie: Kamila Szelągowicz | Czas: 16.11.2018, godz. 18.00-21.00 | Lokalizacja: Oddział Etnografii MNG (Spichlerz Opacki), ul. Cystersów 19

Jesienny widok z okna – witraże | prowadzenie Kamila Szelągowicz | Czas: 17.11.2018, 18.00-21.00 | Lokalizacja: Oddział Etnografii MNG (Spichlerz Opacki), ul. Cystersów 19

Cyjanotypia. Światłoczuła Oliwa | Prowadzenie: Magda Suska | Czas: 16-17.11.2018, 18.00-20.00 | Lokalizacja: Młynek Sztuki i Studio Fotografii Kolodionowej, ul. Obrońców Westerplatte 34

Instalacja edukacyjna OPHTHALMOS (oftalmos) | prowadzenie: Natalia Wiśniewska, Robert Sęk, Dorota Kucharczyk | Czas: 16-17.11.2018, 17.00-21.00 | Lokalizacja: tereny zielone przy Stawie Młyńskim Ophthalmos to niekonwencjonalna interaktywna gra edukacyjna w formie instalacji. Dzięki odwiedzinom w osobliwym gabinecie okulistycznym będzie można przenieść się w tajemniczy świat lasu i zobaczyć go oczami leśnych zwierząt. Na terenach zielonych przy Stawie Młyńskim zagramy w tajemniczą grę, dzięki której młodsi i starsi uczestnicy festiwalu spojrzą na otaczającą ich przestrzeń z nowej perspektywy. Ophthalmos to podróż w poszukiwaniu ukrytych symboli oraz liter składających się na hasło związane z 10. edycją NARRACJI.

Projekt towarzyszący: Schopenhauera. Ulica do życia

Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto i Traffic Design przekształcają ulicę Schopenhauera w ulicę do życia. Ta maleńka uliczka ma potencjał, by stać się miejscem codziennych spotkań mieszkańców: położona tuż obok Oliwskiego Ratusza Kultury i targowiska, w przyszłości stworzyć może swoisty salon Oliwy. Lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy wspólnie z Inicjatywą Miasto i Traffic Design pracują nad stworzeniem przyjaznej przestrzeni, a festiwalowe przedsięwzięcie to zapowiedź tego, czym ta ulica (być może) stanie się w przyszłości. Podczas NARRACJI ulica Schopehauera stanie się częścią festiwalowej strefy gastronomicznej.

Strefa gastronomiczna

Strefa znajduje się w pobliżu Klubu Festiwalowego, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego i Artura Schopenhauera. Podczas festiwalu do późnych godzin nocnych będą otwarte działające tu lokale: bistro Jak się masz? oraz serwująca dania kuchni meksykańskiej Piñata. W Oliwskim Ratuszu Kultury będzie działać restauracja Tu Można Marzyć oraz – w specjalnie zaaranżowanym przez Inicjatywę Miasto pawilonie – zewnętrzny bar oferujący rozgrzewające dania i napoje. Po długim narracyjnym spacerze publiczność wzmocnią również food trucki, m.in. Muka Bar, Carmnik, TadamTadam – Frytka.Belgijska, Wafle.Belgijskie i Po kolei. Staną one wzdłuż ulicy Schopenhauera, na wysokości targowiska. Dodatkowo przy ul. Schopenhauera pojawią się koksowniki, ognisko, a część ulicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Strefa gastronomiczna zaoferuje ciepłe dania i napoje dla wegan, wegetarian i osób jedzących mięso.

Punkt informacyjny festiwalu NARRACJE #10. Rada Dzielnicy Oliwa przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10. Czynny jest w godzinach 17.00-24.00. Można w nim pobrać ulotkę NARRACJI, kupić torby i plecaki festiwalowe (możliwa płatność bezgotówkowa) oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Artyści i artystki NARRACJI #10: Sari Alhassanat, Przemek Branas, Hubert Czerepok, Jakub Danilewicz, Wojciech Doroszuk, Elvin Flamingo, Kristaps Epners, Viktor Frešo, Magdalena Jędra, Tatiana Kamieniecka, Katarzyna Konieczka, Anna Królikiewicz, Kasper Lecnim, Bartek Lis, Indrė Liškauskaitė, Joanna Morawiecka, Emilia Orzechowska, Piotr Pawlak, Julia Porańska, Łukasz Radziszewski, Irmina Rusicka, Maciej Salamon, Piotr Skiba, Grzegorz Stefański, Mariusz Waras, Jamie Whitby, Karolina Wiktor, Piotr Zamojski.