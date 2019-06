Festiwal Piw Rzemieślniczych Hevelka od piątku w Gdańsku [KONKURS]

Festiwal Piw Rzemieślniczych Hevelka jest największą imprezą browarniczą w północnej Polsce. Wydarzenie, na którym odwiedzający będą mieli okazję poznać tajemnice warzenia piwa oraz skosztować nowych smaków.

Na gości czeka ponad 200 piw z 27 browarów oraz moc atrakcji z bogatej oferty gastronomicznej.

Hevelka swoją nazwą nawiązuje do Jana Heweliusza – znanego gdańskiego astronoma i browarnika.

GODZINY OTWARCIA

14.06.2019 (piątek) od 16:00 do 01:00.

15.06.2019 (sobota) od 12:00 do 00:00.



CENTRUM STOCZNIA GDAŃSKA (wejście od ul. Lisia Grobla).

W tym roku czeka 34 wystawców, 11 foodtrucków, 200 rodzajów piwa i kilkanaście food trucków. Wystawcy oferować będą również próbki degustacyjne o pojemności 0,1 litra.

Organizatorzy zapraszają do strefy premier, w której co najmniej połowa oferowanych pozycji, to produkty premierowe, przygotowane specjalnie na festiwal.

W piątek wieczorem (14.06) uczestnicy Festiwalu Piw Rzemieślniczych Hevelka 2019 będą mogli napawać się doskonałą muzyką na żywo. Na scenie zewnętrznej wystąpią: Lastryko, Iza & Latynoscy Brothers oraz MaJLo.

Ceny biletów:

Bilet normalny 1 dzień: 15 zł

Bilet normalny 2 dni: 25 zł

Bilet grupowy 1 dzień (10 osób): 120 zł

UWAGA BŁYSKAWICZNY KONKURS!

Mamy trzy podwójne zaproszenia na imprezę. Jak je zdobyć? Wystarczy podać, która to będzie edycja Hevelki w Gdańsku?

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem "Hevelka" Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kto pierwszy - ten wygrywa!