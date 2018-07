FETA 2018 (12-15 lipca). Przed nami XXII edycja Festiwalu FETA. W ciągu czterech dni odbędzie się kilkadziesiąt spektakli, a Gdańsk przez ten czas będzie gościł 20 teatrów. Dolne Miasto i Stare Przedmieście po raz kolejny staną się wielką sceną plenerowych działań teatralnych. Malownicze bastiony, zrewitalizowana ulica Łąkowa, a także okolice Wydziału Rzeźby i Intermediów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych zmienią się na kilka lipcowych dni nie do poznania, a wszystko to dzięki artystom i ich spektaklom.

Co dalej z basenem we Wrzeszczu? Prezydent Gdańska zapowiada, że postępowanie...

W programie

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

W tym roku w ciągu czterech dni FETY odbędzie się kilkadziesiąt spektakli, a Gdańsk przez ten czas będzie gościć 20 teatrów z 10 krajów, m. in. z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Francji, a nawet dalekiej Korei Południowej. W programie znajdą się zarówno duże widowiska, jak i małe kameralne formy. Pojawi się sporo produkcji z dużą dawką humoru, ale nie zabraknie też okazji do wzruszeń i refleksji. Publiczność może liczyć na duże emocje. Ponadto organizatorzy przewidzieli także ofertę skierowaną do najmłodszego widza - część spektakli będzie miała charakter familijny, co z pewnością przyciągnie liczne rodziny.W przestrzeni miasta zwiastunem FETY jest plakat z zabawnym, kolorowym klaunem, który nie pozostawi wątpliwości, że lada chwila teatralna burza przetoczy się nad Gdańskiem. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie również plenerowa wystawa Foto FETA, która zawiśnie na płocie przy Centrum Festiwalowym (ul. Jałmużnicza), prezentująca najpiękniejsze i najbardziej intrygujące zdjęcia wykonane podczas ubiegłorocznej edycji.21.30/ ul. Jałmużnicza22.00/ Włochy / 60 min - boisko, ul. Jałmużnicza16.00/ Polska, Gdańsk / 30 min - ul. Łąkowa 39/44, przed siedzibą LPP17.00/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza18.00/ Francja/Argentyna/Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk19.00/ Portugalia / 45 min - dziedziniec ASP19.00/ Polska, Kraków / 30 min - boisko, Dolna Brama19.00/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk20.00/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza20.00/ Hiszpania, Katalonia / 60 min - krąg drzew, ul. Kurza20.30/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk21.00/ Włochy / 60 min - boisko, ul. Jałmużnicza21.30/ Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk21.30/ Polska, Poznań / 65 - 90 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy + parada--/ Holandia / 10 min / jurta na Placu Wałowym - A1 - spektakl biletowany**16.30, 17.00, 17.30, 18.00 -> 19.30, 20.00, 20.30, 21.0015.00/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk16.00/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza17.00/ Francja/Argentyna/Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk18.00/ Portugalia / 45 min - dziedziniec ASP18.00/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk18.30/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza19.00/ Polska, Warszawa / 50 min - Plac Wałowy19.00/ Korea / 50 min - okolice Bastionu Żubr19.00/ Wielka Brytania / 55 min - Reduta Wilk20.00/ Hiszpania, Katalonia / 40 min - boisko, Dolna Brama20.00/ Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk21.00/ Polska, Warszawa / 45 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy21.00/ Hiszpania, Katalonia / 60 min - krąg drzew, ul. Kurza22.00/ Polska, Kleszczele / 60 min / start parady - Plac Wałowy23.00/ Francja / 50 min - Reduta Wyskok- A1 - spektakl biletowany**15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 -> 20.00, 20.30, 21.0015.00/ Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy15.00/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk16.0018.00 bajka - Plac Wałowy16.00/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza16.30/ Francja/Argentyna/Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk17.00/ Korea / 50 min - okolice Bastionu Żubr18.00/ Polska, Kraków / 30 min - boisko Dolna Brama18.00/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk19.00/ Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy19.00/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza20.00 A3/ Polska, Kleszczele / 60 min / start parady - Plac Wałowy20.00/ Hiszpania, Katalonia / 40 min - boisko, Reduta Wilk20.00/ Hiszpania, Katalonia / 60 min - krąg drzew, ul. Kurza21.00/ Polska, Warszawa / 50 min - Plac Wałowy21.00/ Wielka Brytania / 55 min - Reduta Wilk22.00/ Polska, Poznań / 60 min - boisko, ul. Jałmużnicza--- A1 - spektakl biletowany**15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 -> 19.00, 19.30, 20.30(Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, bilet 5 zł, do kupienia w kasie na Placu Wałowym. Kasa czynna na godzinę przed pierwszym spektaklem)Feta 2017: