W niedzielę ostatni dzień 22. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Spektakle grane są na terenie dwóch gdańskich historycznych dzielnic Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia. Zobaczcie zdjecia z soboty!

FETA 2018 - program na niedzielę:

15.00 Eccentrici Dadarò "Operativi!" / Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy

/ Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy 15.00 Teatr Barnaby "Rycerz bez konia" / Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk

/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk 16.00 Godot "Lullaby" / Portugalia / 45 min - dziedziniec ASP 18.00 bajka - Plac Wałowy

18.00 bajka - Plac Wałowy 16.00 Teatro SÓ "Sorriso" / Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza

/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza 16.30 HURyCAN "Asuelto" / Francja/Argentyna/Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk

/ Francja/Argentyna/Hiszpania / 40 min - boisko, Reduta Wilk 17.00 Visual Theater Company CCOT "Massager" / Korea / 50 min - okolice Bastionu Żubr

/ Korea / 50 min - okolice Bastionu Żubr 18.00 Akcja Ważka "POZA" / Polska, Kraków / 30 min - boisko Dolna Brama

/ Polska, Kraków / 30 min - boisko Dolna Brama 18.00 Teatr Barnaby "Calineczka" / Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk

/ Polska, Gdańsk / 40 min - Reduta Wilk 19.00 Eccentrici Dadarò "Operativi!" / Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy

/ Włochy / 50 min - plac przy Bastionie Św. Gertrudy 19.00 Teatro SÓ "Sorriso" / Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza

/ Portugalia / 30 min - Grodza Kamienna/Kamienna Śluza 20.00 A3 Teatr "Słońce na wschodzie, na zachodzie księżyc. Sen o nocy letniej" - parada / Polska, Kleszczele / 60 min / start parady - Plac Wałowy

/ Polska, Kleszczele / 60 min / start parady - Plac Wałowy 20.00 Joan Català "Pelat" / Hiszpania, Katalonia / 40 min - boisko, Reduta Wilk

/ Hiszpania, Katalonia / 40 min - boisko, Reduta Wilk 20.00 La Industrial Teatrera "Castaways" / Hiszpania, Katalonia / 60 min - krąg drzew, ul. Kurza

/ Hiszpania, Katalonia / 60 min - krąg drzew, ul. Kurza 21.00 Teatr Pantomimy MIMO "W Niemym Kinie" / Polska, Warszawa / 50 min - Plac Wałowy

/ Polska, Warszawa / 50 min - Plac Wałowy 21.00 Bash Street Theatre "Bellevue Hotel" / Wielka Brytania / 55 min - Reduta Wilk

/ Wielka Brytania / 55 min - Reduta Wilk 22.00 Teatr Ósmego Dnia "Dzieci Rewolucji" / Polska, Poznań / 60 min - boisko, ul. Jałmużnicza

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!

Nie sposób wymienić atrakcji, którzy czekały w sobotę na wielbicieli festiwalu FETA, którzy, nawet gdy pada deszcz, oglądają spektakle. W sobotę o godz. 23 na Reducie Wysokiej mogliśmy oglądać „Galileo” francuskiego teatru Deus Ex Machina. To największe widowisko festiwalu - zapierające dech w piersiach akrobacje na linach i trapezach, stworzyły niezwykłe powietrzne obrazy.Zobaczcie, co zobaczymy ostatniego dnia: