FETA 2019 w Gdańsku. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych 11-14.07.2019. 22 spektakle, podniebne widowisko i nowe lokalizacje [program]

FETA 2019. NIEDZIELA - 14.07.2019

14.00 - 20.00 Toti Toronell / Laitrum Teatre "MICRO-SHAKESPEARE" instalacja interaktywna w języku angielskim, Hiszpania, Katalonia / Park Św. Barbary, wstęp: 5 zł *

15.00 – 20.15 Vincent de Rooij & Daan Mathot „OFF” Holandia / 15 min / Park Św. Barbary, wstęp: 5 zł * (Orientacyjne godziny spektakli: 15:00, 15:40, 16:15, 16:55, 19:00, 19:30, 20:00)*

15.00 Premiera: Teatr Barnaby "Nic, dzika mrówka, Adam i Ewa" Polska, Gdańsk / 45 min / ogród Domu Chodowieckiego i Grassa –

15.30 Hendrick-Jan de Stuntman meets Merel Kamp "Springtime" Holandia / 25 min / Park Św. Barbary

16.00 Dansk Rakkerpak „Life is Good” Dania / 45 min – Park Św. Barbary

16.00 Always Drinking Marching Band „The Street is Ours” Hiszpania - Katalonia / 45 min / ul. Długa i Długi Targ – parada

16.15 Marcin „Ex” Styczyński „Plucie ogniem – Fire Breathing Show” Polska / 40 min / Targ Węglowy

17.00 Hendrick-Jan de Stuntman meets Merel Kamp "Springtime" Holandia / 25 min / Park Św. Barbary

17.30 Teatr Barnaby "Nic, dzika mrówka, Adam i Ewa" Polska, Gdańsk / 45 min / ogród Domu Chodowieckiego i Grassa

18.00 Teatr HOM „Ukryte” Polska, Tychy / 45 min / ul. Ołowianka (plac przy Narodowym Muzeum Morskim)

18.00 Always Drinking Marching Band „The Street is Ours” Hiszpania - Katalonia / 45 min / ul. Długa i Długi Targ – parada

18.00 Dansk Rakkerpak „Life is Good” Dania / 45 min / Park Św. Barbary

18.00 Marcin „Ex” Styczyński „Plucie ogniem – Fire Breathing Show” Polska / 40 min / Targ Węglowy

18.30 Teatr Pantomimy MIMO „Dom z moich snów” Polska, Warszawa / 45 min / okolica Domu Chodowieckiego i Grassa

19.00 Hendrick-Jan de Stuntman meets Merel Kamp "Springtime" Holandia / 25 min / Park św. Barbary

19.00 Jashgawronsky Brothers „PopBins” Włochy / 70 min / Targ Węglowy

20.30 InZhest „Trash Poem" Białoruś / 80 min / Targ Węglowy

22.30 Duchamp Pilot + Voala „Muaré Experience” Hiszpania / 60 min – Plac Zebrań Ludowych wstęp: 5 zł *

FETA 2019. INFORMACJA O BILETACH: