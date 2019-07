FETA 2019 za nami. Płonęły szczudła, Romeo ożenił się z Julią. Dopisali artyści, publiczność i pogoda!

Co było największym wydarzeniem? Trudno ocenić, dla mnie odkryciem okazał się białoruski teatr niezależny z Mińska InZhest. Oczarował mnie ich mądry i dowcipny spektakl „Złoty wiek” opowiadający historię pięknej miłości w Złotym Królestwie. Miłości przerwanej przybyciem podstępnych Obcych i triumfem mądrości w osobie Boga z samochodu.

Nawet niebo czuwało nad tegoroczną FETĄ. Świeciło słońce dopisała publiczność, było też kilka znakomitych spektakli. Do Gdańsk przyjechali artyści ulicy ze świata i Polski. Przez pierwsze dwa dni grano na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu. Potem FETA zawędrowała na Główne Miasto i w inne nieznane widzom przestrzenie.

Zegar czasu

Jak zwykle tłum widzów przybył na widowiskowe przedstawienie. Mr Pejo`s Wandering Dolls z Petersburga, który jest teatrem kultury karnawału, masek, groteski, bufonady, ale ich opowieści pełne są magii. Rosjanie pokazali swój najnowszy spektakl „Bestiary”.

Miłość na sprężynach

Widzowie z zainteresowaniem oglądali dwójkę aktorów z Holandii, zawieszonych na sprężynach przytwierdzonych do stalowej konstrukcji, ich ruchy były ograniczone, co uniemożliwiało nieco nawiązanie bliższych miłosnych relacji.

Zespół Dansk Rakkerpak pojawił się na pierwszej Fecie i odtąd Duńczycy przyjeżdżają do Gdańska co roku - bawiąc do łez zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rewelacyjnie nawiązują kontakt z publicznością. Tym razem jeden z aktorów - jako romantyczny Romeo - znalazł swoją Julię wśród publiczności i mimo jej oporów, zaciągnął przed ołtarz.