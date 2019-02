Fiasko rozmów na temat finansowania ECS. Marszałek pomorski i władze Gdańska mówią ministrowi „nie” [wideo]

W swoim liście samorządowcy powtarzają stanowisko Rady ECS z 2 lutego 2019 r.: „Wiązanie wysokości dotacji i żądanie podziału instytucji z wyodrębnieniem specjalnej części podległej ministrowi prowadzić musi do rozbicia i zniszczenia jedynej instytucji będącej pomnikiem wspólnego dzieła Polaków”. Zdaniem autorów pisma, którzy reprezentują dwa z czterech podmiotów będących organizatorami ECS (pozostałe dwa to MKiDN oraz NSZZ Solidarność), żądania ministerstwa są „nieuprawnioną ingerencją w niezależność instytucji kultury, a ponadto są niezgodne z prawem, godząc w autonomię dyrektora i pełnię władzy nad powierzoną mu instytucją”. Przypominają też, że statut ECS nie dopuszcza, by zastępcy dyrektora byli powoływani przez kogoś innego niż on sam. Ponadto zarzucają ministerstwu, że „dąży za wszelką cenę do zmiany pokojowego, demokratycznego i wolnościowego przesłania, jakie ECS od początku swego istnienia adresuje do Polski, Europy i świata”.

To odpowiedź na propozycje MKiDN z końca stycznia, które uzależniają przywrócenie ministerialnych dotacji do poziomu z lat poprzednich od zgody na powstanie w ECS działu im. Anny Walentynowicz, który zatrudniłby dodatkowe 10 osób. Minister chce też prawa do powoływania jednego z wicedyrektorów. Te propozycje odrzuciła już 2 lutego Rada ECS.

Konflikt wokół ECS

Konflikt wokół ECS rozpoczął się jesienią ub. roku, kiedy MKiDN zapowiedziało, że w 2019 obniży dotację dla centrum do bazowej (gwarantowanej w umowie) kwoty czterech milionów złotych, podczas gdy w poprzednich latach z ministerstwa wpływało siedem milionów. Interpretowano to jako „zemstę” za incydent z 31 sierpnia ub.r., kiedy to grupa działaczy KOD z ogólnodostępnego balkonu w budynku ECS zakłóciła okrzykami ceremonię z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast pismo ministerstwa uzasadniało tę decyzje faktem, że w ECS, niezgodnie ze statutem, odbywają się imprezy o charakterze politycznym, a także tym, że „nie wszyscy działacze dawnej Solidarności czują się tam dobrze”.

Decyzja ministerstwa spowodowała, że ECS pozostało z budżetem pozwalającym jedynie na prowadzenie działalności bieżącej, w sytuacji gdy w tym roku przypada 30 rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku oraz 15 rocznica przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Oba te wydarzenia miały być uświetnione szeregiem imprez, na które w nowej sytuacji nie było środków.

W związku z cofnięciem dotacji przez MKiDN zorganizowane zostały dwie publiczne zbiórki na rzecz ECS. Internauci w 30 godzin zebrali 3 mln zł, natomiast na subkonto utworzone przez ECS wpłynęło do tej pory ponad 3,3 mln zł i kwota ta wciąż rośnie. Przekazanie pieniędzy na rzecz placówki zadeklarowali również prezydenci innych miast, a także marszałkowie województw.

W ubiegłym tygodniu NSZZ Solidarność zadecydował o zawieszeniu udziału swoich dwóch przedstawicieli w szesnastoosobowej radzie ECS.

Natomiast wiceminister kultury Jarosław Sellin napisał list do dyrektora ECS Basila Kerskiego, zarzucając mu naruszenie zasady neutralności politycznej oraz bezprecedensową krytykę własnego zwierzchnika, czyli ministra kultury. Chodziło o udział Kerskiego w konferencji prasowej, na terenie centrum, w trakcie której członkowie Rady ECS odrzucili propozycje ministerstwa.

