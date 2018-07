Firma komunalna zatrudni kierowcę kat. B do sprzątania terenów

zewnętrznych w Gdańsku w godzinach nocnych.



2. Firma komunalna zatrudni kierowcę kat. C do przewozu kontenerów na

śmieci.



3. Firma zatrudni mechanika samochodowego do naprawy samochodów

osobowych i ciężarowych.



4. Firma zatrudni Panią do sprzątania biura w dzielnicy Letnica.



5. Firma komunalna zatrudni pracowników do sprzątania terenów

zewnętrznych w Gdańsku.



Tel.515-169-169, 58/341-82-59

