Lechia Gdańsk zagrała dobrze w pierwszej połowie i skutecznie w defensywie w drugiej, a to dało cenny remis z Legią w Warszawie.

Biało-zieloni po trzech kolejkach pozostają niepokonanym zespołem w Lotto Ekstraklasie, a mają już za sobą mecze wyjazdowe z mistrzem i wicemistrzem Polski.



- Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Zdominowaliśmy Legię w Warszawie i super graliśmy. Druga połowa też nie była zła, bo nasza obrona grała świetnie. Byliśmy razem i jesteśmy drużyną, która cały czas pracuje wspólnie na boisku. Takiej drużyny potrzebujemy i będzie super, jeśli zawsze tak będziemy pracować w meczu - powiedział Flavio Paixao, napastnik i kapitan Lechii.



Flavio miał tylko jedną okazję do strzelenia gola w Warszawie. Cała drużyna, nawet jak miała przewagę, to wielu szans sobie nie wypracowała.



- Nie miałem tym razem wielu okazji bramkowych, ale są też takie mecze. W każdym spotkaniu jako drużyna stwarzamy sobie trzy, cztery okazji. Tym razem nie było dużo szans, ale to był trudny mecz zarówno dla nas, jak i dla Legii - uważa kapitan Lechii. - Następnym razem będzie lepiej i stworzymy sobie więcej szans bramkowych i zagramy skuteczniej. Pracowaliśmy bardzo dobrze w tym tygodniu. Oczywiście, że lepiej byłoby wygrać z Legią, ale ten remis też jest dla nas dobrym wynikiem. Teraz przed nami mecz w w Gdańsku z Miedzią Legnica i będziemy grać o zwycięstwo.



Paixao mówi też o tym, co jest najważniejsze w tym sezonie i jest zadowolony z tego, jak wygląda zespół Lechii.



- Poprzedni sezon już się nie liczy. Są nowe rozgrywki, jest nowa drużyna, atmosfera, piłkarze. Potrzebujemy piłkarzy, którzy są ambitni, chcą grać i są głodni zwycięstw. Mamy młodych piłkarzy, którzy są ważni i dobrzy. W tym sezonie jesteśmy drużyną i to jest dla nas najważniejsze - zakończył Flavio.



