Flavio Paixao z Lechii Gdańsk: Staram się myśleć pozytywnie

Jako drużyna zdominowaliście Koronę na boisku w Kielcach. Czy ten remis to dla was jest duże rozczarowanie?

Chcemy wygrywać i remis w Kielcach nie jest dla nas dobrym wynikiem. Zawsze dążymy do tego, żeby zwyciężać, ale czasami zdarza się właśnie taki dzień, że są okazje brakowe, ale nie udaje się zdobyć trzech punktów. Mogliśmy w spotkaniu z Koroną strzelić pięć albo nawet i sześć bramek, a tymczasem spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Przy rzucie karnym chciałeś trafić w „okienko” bramki Korony?

Oczywiście. Właśnie w ten sposób chciałem wykonać ten rzut karny, ale nie trafiłem w bramkę.

Flavio, nie wykorzystałeś już trzeciego rzutu karnego w tym sezonie. Wcześniej nie udało Ci się to w jesiennych spotkaniach ze Śląskiem Wrocław i Wisłą Płock. Dalej chcesz strzelać karne czy oddasz je innemu koledze z drużyny?

Jestem cały czas przygotowany do tego, żeby wykonywać rzuty karne. Cristiano Ronaldo czy Leo Messi cały czas wykonują rzuty karne, ale też wszystkich nie wykorzystują. Najlepszym piłkarzom na świecie też zdarza się nie trafiać do bramki z rzutów karnych. Jutro jest nowy dzień, pracujemy dalej i zawsze staram się mieć pozytywne myślenie.