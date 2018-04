Flesz Sportowy 24. Centralna Liga Juniorów to rozgrywki, dzięki którym szansę na grę w poważnym futbolu mogą dostać młodzi piłkarze. To właśnie w tych rocznikach młodzieżowcy są odnajdowani przez pierwszych trenerów i skautów, by w przyszłości grać na poziomie Ekstraklasy lub wyżej. W jaki sposób PZPN pomaga klubom w utrzymaniu drużyn juniorów? Jaka czeka przyszłość szkolenia w Polsce? Zapraszamy na nasz nowy cykl, w którym przybliżamy specyfikę tych niezwykle interesujących rozgrywek!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także