Flixbus inaguruje połączenie z Trójmiasta do Pragi. Do stolicy Czech codziennie kursować będą dwa pojazdy, w tym jeden nocą

Dokładna trasa nowego połączenia FlixBusa to Gdynia – Sopot – Gdańsk – Toruń – Bydgoszcz – Poznań – Leszno – Wrocław – Liberec – Praga. Do wyboru mamy kurs poranny (w Gdańsku autobus jest ok. godz. 7) albo nocny (w Gdańsku około północy). Podróż nocna jest dłuższa o ok. 1,5 godz.

Bilety na to połączenie w sprzedaży były już od lata. Teraz, za kurs w jedną stronę np. w sobotę 10 listopada z Gdańska zapłacimy 89 zł.

Obecnie z Flixbusem z Trójmiasta bezpośrednio można dotrzeć m.in. Warszawy, Modlina, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Torunia, Łodzi, Katowic, Częstochowy, Zakopanego, Grudziądza, Ciechocinka, Elbląga, Gniezna, Płocka, Leszna, Ostródy, Mławy, Inowrocławia, Tarnowa, Nowego Targu, Myślenic czy Żnina, a za granicą oprócz stolicy Czech także do Berlina.

