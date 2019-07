Format to nowy biurowiec przy ul. Droszyńskiego. Deweloper dorzuca propozycję budowy kładki dla pieszych na peron SKM Gdańk Oliwa

Obiekt będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu wyniesie ponad 15,7 tys. m kw. Dla porównania budowana we Wrzeszczu przez Torusa Officyna ma blisko 12,3 tys. m kw., a ostatni etap Alchemii w Gdańsku Oliwie, budynku Neon - 35 tys. m kw.). Po zrealizowaniu inwestycji obiekty biurowe firmowane przez Torusa rozciągać się będą wzdłuż trasy SKM na odcinku od przystanku Gdańsk Przymorze Uniwersytet do Gdańsk Oliwa, a pracować w nich będzie kilkanaście tysięcy osób.

- _Wierzymy w sens centralnego pasma usług - po raz kolejny wykorzystujemy więc potencjał wynikający z linearnego układu Trójmiasta i bliskości komunikacji miejskiej. Na tle pobliskiej Alchemii jest to kameralna inwestycja, ale z pewnością ciekawa, mająca swoje atuty i będąca rodzajem uzupełnienia naszej oferty biurowej na rynku. Tradycyjnie zadbamy o detale i architekturę, wpisując się w kontekst tego miejsca _– mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Jak zachęcić do rezygnacji z samochodu?

To przemyślana strategia, wspierana udogodnieniami dla pracowników, którzy zrezygnują z dojazdu do pracy samochodem. Skuteczna! Według badań przeprowadzonych przez pracownię PBS Sp. z o.o., aż 40 procent pracowników kompleksu Alchemia w Gdańsku dojeżdża do pracy Szybką Koleją Miejską, a korzystających z roweru jest niewiele mniej, niż z samochodu: 21 proc. do 23 proc. To wyróżniający wynik na tle innych gdańskich centrów biurowych, w których zdecydowanie dominują cztery kółka. Firma od lat konsekwentnie stawia na rozwój infrastruktury i edukację, co - jak widać - przynosi efekty.