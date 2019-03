Forum Gdańsk. Nowe instalacje 3D na Kanale Raduni? Mieszkańcy bardziej krytykują, niż chwalą [zdjęcia]

Zabetonowany fragment zabytkowego Kanału Raduni w Forum Gdańsk został przykryty fototapetą przedstawiającą... płynącą tam wodę. Inwestor swoje kolejne działania wokół sprawy budzącej ogromne kontrowersje, przedstawia jako " niesamowitą sztukę 3D". Mieszkańcy są innego zdania.

O tym, że inwestor Forum Gdańsk planuje zabetonować fragment zabytkowego kanału, biegnący przez środek centrum handlowego, w 2017 roku zaalarmowali członkowie stowarzyszenia FRAG. Projekt krytykowali też miejscy radni. Władze miasta zaprzeczały i zapewniały, że mają wszelkie pozwolenia, by - jak to nazywali - wybudować drugie dno w kanale, po to by górą płynęła czysta woda.

Forum otwarto w maju 2018 r. Kanał Raduni jest zakryty betonową płytą. Woda nie płynie tam do dziś. Chyba, że uznać za nią zdjęcie z wodą, jakie niedawno pojawiło się na zabetonowanym kanale.